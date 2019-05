Autore:

Simone Valtieri

TIFOSO SPECIALE Non è nuovo a gesti d'affetto verso i suoi fan, Lewis Hamilton, ma stavolta non è generica la dedica per il suo 76° successo in carriera nel GP di Spagna, ma ha un destinatario preciso. Il beneficiario dello speciale pensiero d'affetto di Hamilton è Harry, un bimbo dal quale ha ricevuto un messaggio domenica mattina. Il piccolo è purtroppo gravemente malato di un cancro in fase terminale, e dal letto di casa ha inviato il suo pensiero a Lewis.

MESSAGGI D'AFFETTO Nella conferenza stampa dopo il GP, Hamilton ha spiegato: "Oggi ero ispirato da questo ragazzino che mi ha mandato un messaggio, Harry, e che è stato un po' il mio angelo. Già in precedenza mi aveva scritto un messaggio molto carino e gli avevamo mandato un biglietto e un berretto." Sul suo account di instagram Lewis ha rilanciato il messaggio ricevuto dal piccolo Harry e gli aveva risposto prima della partenza: "Harry, non hai idea di quanto questo messaggio significhi per me amico, grazie tantissimo, sarai la mia ispirazione oggi Harry. Proverò a renderti orgoglioso, sei un ragazzo davvero forte, spero di essere tanto forte quanto te. Voglio che il mondo veda quanto sei forte [...] Ti saluto con amore, dio ti benedica, il tuo amico Lewis."

CHE SORPRESA! In conferenza Hamilton ha proseguito: "Quando mi sono svegliato questa mattina ero un po' perso, non sapevo come sarebbe andata la giornata, poi ho visto il messaggio di Harry e sono diventato tipo: 'ehi Harry! Ti ho visto! Il suo messaggio è piaciuto a tutti, significa molto per me, è stato molto apprezzato il fatto che me l'abbia mandato in questi giorni difficili." Ma le sorprese non sono finite qui per il piccolo Harry. Il giorno dopo il piccolo Harry si è visto recapitare a casa la coppa del vincitore e... una Mercedes F1, inviata direttamente dalla scuderia tedesca.

RACCOLTA FONDI L'iniziativa, oltre a rendere felice il piccolo Harry, è servita per promuovere la raccolta fondi aperta dai genitori del bambino presso l'istituto Royal Marsden Cancer Charity, in favore della ricerca sul cancro infantile. Tutti possono partecipare alla raccolta cliccando sul link e inviando un'offerta. L'obiettivo di questa donazione è raggiungere le 100.000 sterline, al momento in cui pubblichiamo questo articolo, siamo al 67% del cammino.