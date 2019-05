Autore:

Salvo Sardina

DELUSIONE CHARLES La Ferrari avrebbe dovuto ribaltare i rapporti di forza e, invece, è arrivata l'ennesima doccia fredda. Sul tracciato spagnolo di Barcellona, infatti, non soltanto le Rosse si sono confermate alle spalle delle Mercedes, ma il gap sembra addirittura essersi dilatato. Colpa di quel terzo settore stretto e tortuoso, che già dai test precampionato era sembrato il tallone d'Achille della SF90. In più, c'è da considerare la prestazione deludente di Charles Leclerc, addirittura finito in terza fila alle spalle della Red Bull del "solito" Max Verstappen

PROBLEMA AL FONDO La causa di un sabato così sottotono? Una Ferrari non all'altezza della situazione, certo. Ma anche un piccolo errore nella Q2 che ha causato un danno al fondo della monoposto di Charles, per questo motivo decisamente attardato rispetto al compagno di squadra Sebastian Vettel. "Venerdì - ha spiegato il monegasco dopo la Q3 - non abbiamo avuto una gran bella giornata perché abbiamo fatto molta fatica con il bilanciamento. Anche in qualifica, però, è stato molto difficile. Quello fatto in Q2 non è stato un errore così grave, però il problema è stato che le conseguenze sono state abbastanza negative. Ho voluto spingere di più, ho voluto aggredire maggiormente il cordolo ma non mi aspettavo per niente di rompere qualcosa. Dovremo migliorare in gara, ma sarà molto difficile andare a caccia delle Mercedes".

RISULTATO NEGATIVO Problema al fondo o meno, il dato di fatto è che, almeno nelle qualifiche del Gp di Spagna, il corposo pacchetto di aggiornamenti non ha funzionato come da aspettative: "Non è chiaramente il risultato che speravo di ottenere da questa qualifica, abbiamo lavorato sodo per cercare il miglior bilanciamento della monoposto, che qui è dotata di tante nuove componenti. Sfortunatamente non ce la siamo potuti giocare. In ogni caso credo nel nostro potenziale, faremo di tutto per tornare a casa con un risultato migliore".