QUINTA TAPPA Il dominio della Mercedes nelle prime quattro gare del mondiale 2019 di Formula 1 è stato totale. Quattro doppiette su quattro, un record assoluto nella storia del circus. I risultati parlano tuttavia una lingua diversa rispetto a quella delle prestazioni: in Bahrain e in parte anche in Azerbaijan, le Ferrari hanno dimostrato di potersela giocare con le Frecce d’argento. Il tempo però scarseggia e i punti di svantaggio in classifica piloti e costruttori mettono il Cavallino già quasi dinanzi a una sfida da dentro o fuori. È in tal senso che il Gran Premio di Spagna può essere un crocevia decisivo della stagione, anche perché è proprio con l’inizio del tour europeo che parte la solita “guerra” degli sviluppi che determinerà l’evoluzione dei rapporti di forza…

IL CIRCUITO Sede ormai da diversi anni anche dei test precampionato, il Circuit de Catalunya è una delle piste che team e piloti conoscono meglio. Situato tra i due comuni di Montmeló e Granollers, l’autodromo catalano dista una trentina di chilometri dal centro di Barcellona. 4.655 metri per 16 curve che riescono a replicare fedelmente quasi tutte le caratteristiche che è possibile incontrare nelle altre piste in calendario: un lunghissimo rettilineo, curve veloci da alta velocità ma anche un terzo settore piuttosto tortuoso in cui è importante avere una macchina reattiva, precisa sull’anteriore e una buona trazione in uscita. 1:18.441 il record della pista siglato in gara lo scorso anno da Daniel Ricciardo, con Lewis Hamilton il più rapido in qualifica con il crono di 1:16.173.

I NUMERI Il primo Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona si disputò nel 1991, qualche mese dopo l’inaugurazione della struttura, contestuale alla nascita di molti impianti sportivi in vista delle Olimpiadi dell’estate successiva. Neanche a dirlo, il Re del Montmeló è sempre lui, Michael Schumacher, vincitore di ben sei edizioni del Gp in Catalogna (memorabile quella sotto la pioggia torrenziale del 1996, primo successo in carriera al volante della Ferrari). Tra i piloti in attività, Lewis Hamilton è salito tre volte sul gradino più alto del podio, seguito a quota due da Kimi Raikkonen. Una sola vittoria, invece, per Sebastian Vettel e Max Verstappen. Per quanto riguarda i team, contando anche i Gp disputati a Jerez, Jarama, Montjuich e Pedralbes, la Ferrari conduce la classifica con 12 vittorie, ma occhio alla Mercedes capace di conquistare quattro delle ultime cinque edizioni. E l’unica sconfitta, nel 2016, arrivò solo a causa dello scontro fratricida al primo giro tra Hamilton e Nico Rosberg…

IL METEO A Barcellona è attesa una perturbazione che però lascerà la Catalogna già nella serata di giovedì. Se, quindi, la prima giornata di attività in autodromo, quella dedicata alle attività dei media accreditati, potrebbe essere bagnata, ci si attende un clima primaverile a partire da venerdì. In realtà, rispetto alle passate stagioni, le temperature saranno comunque un po’ più fresche, con massime previste intorno ai 21-22 gradi. Queste le condizioni nel dettaglio:

Venerdì 10 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 13-22°C.

Sabato 11 maggio – Poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 14-21°C.

Domenica 12 maggio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 10-21°C.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019

