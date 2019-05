LIVE GP SPAGNA La Formula 1 torna là dove tutto è cominciato nello scorso mese di febbraio. La pista di Barcellona, conosciutissima da team e piloti perché ormai tradizionale sede dei test invernali, ospita infatti il Gran Premio di Spagna 2019, prima tappa del tour europeo del circus. Ed è proprio dalla Catalogna che la stagione entrerà davvero nel vivo, con tutti i team impegnati nella solita gara agli sviluppi decisiva per l’evolversi dei rapporti di forza in pista. Riuscirà la Ferrari, che riparte da una nuova power unit evoluta e da un ulteriore aggiornamento aerodinamico, a spezzare il filotto di successi (e doppiette) Mercedes? E Verstappen e Gasly, già molto competitivi in Azerbaijan, potranno inserirsi nella lotta per la vittoria su una pista già più adatta alle caratteristiche della Red Bull RB15 e del propulsore Honda? Tanti interrogativi a cui potrete dare una risposta seguendo e commentando in diretta la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna 2019, realizzata direttamente dalla sala stampa del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le Prove libere 2 del Gran Premio di Spagna 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

14:50 - Nella prima sessione di prove libere l'ha spuntata Valtteri Bottas con la Mercedes, che ha preceduto di un decimo Sebastian Vettel e di 2 decimi Charles Leclerc. Quarto Lewis Hamilton a 6 decimi dal compagno,

14:45 - Bentornati cari amici lettori di Motorbox.com. Ci siamo quasi, altri 15 minuti e la pitlane del Circuit de Catalunya si aprirà per altri 90 minuti, per consentire ai 20 piloti e ai 10 team del Mondiale di effettuare i loro collaudi nelle FP2 del Gran Premio di Spagna 2019.