NUMERI PARZIALI Siamo già a 3/4 di test invrnali, con la seconda giornata della seconda sessione chiusa quest'oggi a Barcellona. Diamo un'occhiata al resoconto numerico di questi prima metà di seconda sessione. La Ferrari è sprofondata per numero di giri completati dal secondo all'ultimo posto, complici i problemi tecnici incontrati martedì pomeriggio da Leclerc e l'incidente del mercoledì che ha visto protagonista Sebastian Vettel. Nella classifica dei tempi al comando c'è la McLaren-Renault, che con Sainz e Norris guida le fila. Ottimi riscontri cronometrici anche per la Red Bull (miglior giro dei primi sei giorni con gomma C3 per Gasly) mentre la Mercedes nonstante l'inconveniente al motore che ha fermato Bottas per mezza giornata, è comunque il team tra i team con più chilometri, secondo alle spalle della Renault.

Test F1 Barcellona-2, day 1-2 - recap tempi

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri Gomma 1 Carlos Sainz McLaren-Renault 1'17"144 130 C4 2 Lando Norris McLaren-Renault 1'17"709 +0"565 80 C4 3 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1'17"715 +0"571 136 C3 4 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1'17"824 +0"680 82 C5 5 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1'17"842 +0"698 88 C5 6 Sebastian Vettel Ferrari 1'17"925 +0"781 121 C3 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'18"209 +1"065 113 C4 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1'18"330 +1"186 120 C5 9 Max Verstappen Red Bull-Honda 1'18"395 +1"251 128 C3 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'18"589 +1"445 99 C4 11 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1'18"649 +1"505 103 C4 12 Charles Leclerc Ferrari 1'18"651 +1"507 30 C3 13 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1'18"682 +1"538 101 C3 14 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1'18"769 +1"625 131 C4 15 Valtteri Bottas Mercedes 1'18"941 +1"797 81 C3 16 Lewis Hamilton Mercedes 1'18"943 +1"799 185 C3 17 Nico Hulkenberg Renault 1'19"056 +1"912 138 C3 18 Robert Kubica Williams-Mercedes 1'19"367 +2"223 130 C5 19 George Russell Williams-Mercedes 1'19"662 +2"518 119 C5 20 Daniel Ricciardo Renault 1'20"107 +2"963 149 C2

Test F1 Barcellona-2, day 1-2 - Giri effettuati per piloti

Pos Pilota Team Giri 1 Lewis Hamilton Mercedes 185 2 Daniel Ricciardo Renault 149 3 Nico Hulkenberg Renault 138 4 Pierre Gasly Red Bull-Honda 136 5 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 131 6 Carlos Sainz McLaren-Renault 130 Robert Kubica Williams-Mercedes 130 8 Max Verstappen Red Bull-Honda 128 9 Sebastian Vettel Ferrari 121 10 Romain Grosjean Haas-Ferrari 120 11 George Russell Williams-Mercedes 119 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 113 13 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 103 14 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 101 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 99 16 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 88 17 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 82 18 Valtteri Bottas Mercedes 81 19 Lando Norris McLaren-Renault 80 20 Charles Leclerc Ferrari 30

Test F1 Barcellona-2, day 1-2 - Giri effettuati per team

Pos Pilota Team Giri 1 Renault Renault 287 2 Mercedes Mercedes 266 3 Red Bull Honda 264 4 Haas Ferrari 251 5 Williams Mercedes 249 6 Alfa Romeo Ferrari 212 7 McLaren Renault 210 8 Toro Rosso Honda 204 9 Racing Point Mercedes 170 10 Ferrari Ferrari 151

Test F1 Barcellona-2, day 1-2 - Giri effettuati per motorizzazione

Pos Motore Giri Media per team 1 Mercedes 685 228,3 2 Ferrari 614 204,7 3 Renault 497 248,5 4 Honda 468 234,0

