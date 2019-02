Autore:

DI NUOVO IN PISTA Dal 26 febbraio al 1 marzo a Barcellona tornano in pista i bolidi della Formula 1 per la seconda e ultima sessione di test invernali al Circuito della Catalunya. Dopo i riscontri raccolti nella prima sessione, i dieci team iscritti al mondiale 209 tornano in pista per spingere più a fondo e capire il reale valore delle rispettive monoposto. Nella prima settimana di test abbiamo visto sugli scudi le Ferrari di Vettel nel day 1 e Leclerc nel day 2, e gli outsider Kvyat e Hulkenberg comandare il gruppo nel day 3 e day 4 grazie all'utilizzo delle mescole più morbide portate dalla Pirelli. Da questa settimana però, si abbassano le visiere e Mercedes, Red Bull e Ferrari non potranno più nascondersi del tutto.

LINEUP COMPLETA Seguite con noi LIVE l'evolversi delle giornate, grazie agli aggiornamenti costanti che il nostro inviato Salvo Sardina ci manderà da Barcellona, esattamente come fatto la settimana scorsa da Simone Valtieri. Di seguito troverete tutte le informazioni utili per essere sempre aggiornati: il link della F1 per seguire i tempi in diretta streaming, le tabelle con i nomi di chi scenderà in pista ogni giorno e i tempi di tutte e quattro le giornate di test. Spoiler: nonostante le voci della scorsa settimana, non ci sarà Alonso al volante della McLaren, come molti fan speravano.

La lineup completa dei Test di Barcellona-2 2019 - Chi scende in pista e quando

Day 1 (26 febbraio) Day 2 (27 febbraio) Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mercedes Ferrari Leclerc Vettel Vettel Leclerc Red Bull Gasly Gasly Verstappen Verstappen Renault Hulkenberg Ricciardo Haas Magnussen Magnussen Grosjean Grosjean McLaren Norris Norris Sainz Sainz Racing Point Alfa Romeo Toro Rosso Albon Albon Kvyat Kvyat Williams Russell Russell Kubica Kubica

Day 3 (28 febbraio) Day 4 (1 marzo) Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mercedes Ferrari Leclerc Vettel Vettel Leclerc Red Bull Gasly Gasly Verstappen Verstappen Renault Haas Magnussen Magnussen Grosjean Grosjean McLaren Norris Norris Sainz Sainz Racing Point Alfa Romeo Toro Rosso Albon Albon Kvyat Kvyat Williams Russell Russell Kubica Kubica

