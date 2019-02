Autore:

Salvo Sardina

FERRARI SPINGE Dopo due mezze giornate di test quasi totalmente buttate, Charles Leclerc doveva proprio avere una gran voglia di tornare al volante della sua Ferrari SF90. Il monegasco lo ha dimostrato proprio stamattina, fermando il cronometro sull’1:16.231, a meno di un decimo dalla pole position record (1:16.173) segnata da Hamilton la scorsa stagione. Il giro “da qualifica” del ferrarista, effettuato con le mescole C5 (l’equivalente della Hypersoft dello scorso anno e quindi le più morbide del lotto Pirelli), è di circa otto decimi più rapido del miglior tempo che Sainz aveva fatto ieri.

ALBON STUPISCE La “prima fila” è peraltro tutta italiana, perché alle spalle di Leclerc c’è la Toro Rosso-Honda del rookie Alexander Albon. Il giovane thailandese, a parità di compound di gomme, ha chiuso la mattina di questo penultimo giorno di test precampionato in 1:16.882. Seguono a ruota, sempre con le coperture più morbide, Lando Norris su McLaren e Pierre Gasly su Red Bull: entrambi sono più veloci del miglior tempo che Vettel aveva segnato nei test della passata stagione, a riprova del fatto che le monoposto di quest’anno sono già ben più competitive di quelle 2018.

HAMILTON STACANOVISTA Come sempre un po’ nascosta la Mercedes, che nel pomeriggio presumibilmente effettuerà la simulazione gara con Valtteri Bottas. Stamattina Lewis Hamilton non è andato oltre l’ottava posizione in 1:18.097. Il rilevamento cronometrico non deve però ingannare, perché il campione del mondo in carica ha percorso 85 tornate, segnando il miglior giro con le C2, la seconda gomma più dura del range Pirelli. Bisogna dire che anche Leclerc ha provato le C2, chiudendo il proprio tentativo sull’1:17.253. Il monegasco tornerà in macchina dalle 14.00 di oggi pomeriggio per la tanto attesa prima simulazione gara, giusto qualche minuto dopo aver incontrato i giornalisti in conferenza stampa.

Test Barcellona-2, Day 3 - Risultati mattina