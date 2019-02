Autore:

Salvo Sardina

NORRIS DAVANTI È un po’ la festa dei rookie, il day-1 di questa seconda settimana di test F1 a Barcellona. Dopo aver ammirato un Antonio Giovinazzi grande protagonista in mattinata, a chiudere la giornata davanti a tutti grazie alle gomme C4 – le seconde più morbide del lotto Pirelli – ci ha pensato il giovane di casa McLaren, Lando Norris: a riprova del fatto che Ferrari, Mercedes e Red Bull seguono i propri programmi senza guardare neppure lontanamente il cronometro, e che in questo momento la lista dei tempi può regalare qualche momento di gloria alle seconde linee. In realtà, dire che per i big tutto procede senza intoppi, sarebbe dire il falso: sia Bottas che Leclerc hanno infatti dovuto rinunciare a portare a casa il chilometraggio acquisito invece dai rispettivi compagni di squadra.

VETTEL BATTE LECLERC La Ferrari si è infatti fermata nella sessione mattutina, con il giovane talento monegasco costretto a restare per tre ore all’interno del garage a causa di un problema al sistema di raffreddamento. Solo sei i giri percorsi da Charles, il quale è poi comunque riuscito sul finale a portare il contatore a quota 29. Nel pomeriggio, Sebastian Vettel non ha invece accusato alcuna difficoltà tecnica, chiudendo la sessione con il quinto tempo di giornata e 81 giri all’attivo. L’1:17.925 (con gomme C3) del quattro volte campione del mondo può inoltre far sorridere i suoi supporter, essendo il miglior tempo registrato dalla SF90 in questi primi cinque giorni di 2019.

1 A 1 PALLA AL CENTRO La Mercedes non ha perso tempo a… pareggiare i conti con i grandi rivali di Maranello. Uscito dai box poco dopo la bandiera verde di inizio sessione pomeridiana, Valtteri Bottas è stato costretto a parcheggiare la sua W10 nella zona di curva-3. La ragione? Una perdita di pressione dell’olio motore, a preannunciare un problema tecnico che ha poi richiesto del lavoro extra per i meccanici di Stoccarda, impegnati per tutto il pomeriggio a sostituire precauzionalmente la power unit sulla vettura del finlandese. Il quale, sceso in pista con l’ala anteriore usata la scorsa settimana, è miseramente rimasto fermo a quota 7 giri, rinunciando così a effettuare le comparazioni con le numerose novità provate in pista in mattinata da Hamilton.

BENE LA RED BULL L’unica tra le “grandi” a filare senza problemi è stata quindi la Red Bull di Pierre Gasly, secondo alle spalle di Norris ma primo nella classifica dei piloti più impegnati di giornata. C’è di più perché il francesino, oltre a percorrere ben 136 tornate, è stato anche il pilota più veloce fin qui con le gomme “gialle” C3 chiudendo in 1:17.715. Due decimi più rapido, dunque, di Vettel a parità di mescola. Terza posizione per Lance Stroll, a un decimo abbondante dal leader con le coperture più morbide del lotto Pirelli (le C5).

NO, NON È ALONSO In sala stampa è stata quasi immediata la suggestione: “E se ci fosse in realtà Fernando Alonso sotto il casco del leader di giornata Lando Norris?”. Una battuta di spirito, ovviamente, dopo che l’asturiano nel corso della giornata ha più e più volte smentito di poter provare in pista la MCL35 in questi test. Certo però è che il bicampione del mondo ha fatto davvero poco per togliere pressione mediatica dagli uomini del suo team: arrivando al Montmeló in abiti McLaren, facendo su e giù per il paddock e la pit-lane inseguito da un nugolo di tifosi e giornalisti, viaggiando in aereo con il suo casco da gara, attirando su di sé tutta l’attenzione possibile. Quando, a pochi minuti dalla fine, Norris ha persino parcheggiato la monoposto in uscita di curva-2 per un altro problema tecnico – seconda bandiera rossa di giornata causata dal giovane inglese – il fantasma di Fernando non è mai stato così tangibile.

Test F1 Barcellona-2, Day 1 - Risultati finali