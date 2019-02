Autore:

Simone Valtieri

SUPER LECLERC E il settimo giorno la Ferrari scoprì le carte. Nella simulazione di gara compiuta oggi dalla SF90, il giovane Charles Leclerc ha mostrato un passo inarrivabile per chiunque, sebbene vadano fatte delle premesse. In primis il monegasco ha condotto tutta la simulazione con pneumatici C2, gli stessi con i quali stamattina aveva strappato un super tempo di 1'17"253, a fronte del pur ottimo 1'18"097 di Hamilton con le stesse mescole. E fare tutta la gara con le stesse mescole non è consentito dal regolamento nel corso di un weekend, visto che si devono usare per forza almeno due mescole. Tutti i suoi rivali che hanno tentato una simulazione (Hamilton ha interrotto la sua dopo 57 giri su 66 ieri, Bottas ne ha portato a compimento una oggi, Gasly è uscito di pista dopo 18 giri) sono partiti con gomme C3, più morbide di uno step, e nel weekend del GP di Spagna, tra due mesi, è peraltro probabile che tutti calzeranno al via le C4 con le quali si saranno qualificati.

PARAMETRI DIFFERENTI La seconda considerazione va fatta su ora e giorno della prova: stiamo paragonando tempi raccolti a orari del giorno e persino in giornate differenti, con condizioni di pista non omogenee. Infine c'è da considerare che le strategie sono state diverse tra Ferrari e Mercedes, addirittura Lewis ha effettuato 3 soste contro le 2 di Bottas e Leclerc. per cui i dati restano puramente indicativi. Al di là di questo, però, se traduciamo in un grafico i tempi di Hamilton, Vettel, Bottas e Leclerc, la superiorità della Ferrari in questa simulazione per buona parte della gara appare evidente, almeno fino agli ultimi giri, quando i tempi di Bottas con la Mercedes sono stati molto più consistenti mentre l'auto di Leclerc sembra aver patito un netto calo della prestazione del pneumatico, forse dovuto allo stint iniziato su ritmi molto forti (gli unici under 1"20 di tutta la simulazione sono stati suoi in inizio di terzo stint). In ogni caso di seguito i dati delle simulazioni dei big sin qui condotte: Hamilton con la Mercedes (ieri), Leclerc (Ferrari), Bottas (Mercedes) e Gasly (Red Bull) oggi, anche se il francese è riuscito a completare appena il primo stint. Domani sarà il turno di Vettel e Verstappen, che ci forniranno forse un quadro un po' più chiaro.

Test F1 Barcellona 2019 - Simulazioni GP