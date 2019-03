Autore:

Salvo Sardina

VETTEL IL PIU’ VELOCE 10 millesimi separano Sebastian Vettel da Charles Leclerc. Il monegasco ha finito ieri la sua attività in pista, mentre oggi – nell’ultima giornata di test qui a Barcellona – è il quattro volte iridato a essere in macchina con un programma pressoché analogo a quello del giovane compagno. 68 i giri percorsi da Seb, culminati con un 1:16.221 di soli 10 millesimi, appunto, più veloce del tempo di Charles. Batte un colpo anche la Mercedes, che si piazza al secondo posto con Bottas.

MERCEDES SPINGE Il tedesco ha provato diverse mescole, lavorando più che altro con ridotto carico di carburante, in attesa della simulazione gara del pomeriggio. Al pari di quanto visto ieri con Leclerc, il miglior crono di giornata è stato però realizzato con le gomme C5, quelle più morbide del lotto Pirelli. Alle spalle di Vettel, troviamo una Mercedes finalmente decisa a spingere un po’ di più rispetto ai giorni scorsi: Valtteri Bottas è il primo pilota d’Argento a infrangere il muro dell’1:17, fermando il cronometro sull’1:16.561 (con C5). Nel pomeriggio si rivedrà al volante il campione del mondo Lewis Hamilton.

GLI ALTRI Al terzo posto si attesta ancora una volta l’ottima Toro Rosso, stavolta in pista con Daniil Kvyat. Da segnalare anche la presenza di Max Verstappen, dopo che nella serata di ieri si era diffusa la voce di corridoio – corroborata dal fatto che alcuni tir della Red Bull avevano lasciato il circuito – che la RB15 non sarebbe scesa in pista oggi. L’olandese ha percorso 29 passaggi concludendo la sessione mattutina all’ottavo posto, unico ad aver effettuato il miglior crono con le C3 piuttosto che con le coperture più soffici in assoluto.

BANDIERA ROSSA La mattinata è filata abbastanza liscia, ad esclusione dell’interruzione causata proprio allo scadere dall’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen. L’ex ferrarista, che si era già fermato mercoledì sera, ha parcheggiato in uscita di curva-2, costringendo i commissari a chiudere la pista con una decina di minuti d’anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria. Stacanovista di mattinata è Romain Grosjean: per la sua Haas-Ferrari ben 73 passaggi.

Test Barcellona-2, Day 4 - Risultati mattina