Autore:

Simone Valtieri

ALONSO AL MONTMELO' Fernando Alonso, lo ricordiamo subito, è a tutti gli effetti ancora un pilota della McLaren. I rapporti tra lo spagnolo e la casa britannica non si sono interrotti al termine della passata stagione, quando il bicampione ha deciso di cercare nuovi stimoli lontano dalla Formula 1, nell'Endurance e in IndyCar, ma questo legame è sempre stato sottolineato da entrambe le parti. Per questo motivo non rappresenta una sorpresa assoluta il fatto che il pilota di Oviedo sia sbarcato questa mattina all'aerporto di Barcellona con un volo partito da Milano Malpensa (risiede nella vicina Lugano) e giunto nel paddock del circuito - come ci conferma il nostro inviato Salvo Sardina - pochi minuti fa.

NON ANCORA UFFICIALE A riportare l'indiscrezione iniziale è stato Luigi Perna, giornalista della Gazzetta dello Sport, che evidenzia come lo spagnolo la scorsa settimana abbia fatto le prove sedile a Woking, e sia partito con il suo casco alla volta della Catalunya. Ieri la McLaren aveva però annunciato la lineup ufficiale di questi quattro giorni di test a Barcellona, con il giovane Lando Norris impegnato oggi e giovedì, e il più esperto Carlos Sainz in pista domani e venerdì. Piccola curiosità: nel paddock del tracciato catalano si è rivisto anche l'altro pilota McLaren 2018, il belga Stoffel Vandoorne.

2019 VARIEGATO Scopriremo nelle prossime ore se Alonso scenderà in pista e quando. Se così dovesse essere lo spagnolo aggiungerebbe un'altro tassello al suo variegato 2019, che è già iniziato con la conquista della 24 ore di Daytona al volante di una Cadillac del team Taylor Racing, e proseguirà con l'impegno nel WEC (è in testa alla classifica con i suoi compagni Buemi e Nakajima, il campionato si chiuderà con la 24 ore di Le Mans) e nella IndyCar, quando in aprile proverà nuovamente l'assalto alla 500 miglia di Indianapolis, sfumata due anni or sono.