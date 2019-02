Autore:

Simone Valtieri

FERRARI AL TOP Due giorni su otto sono andati in archivio. A Barcellona i team impegnati nei test catalani hanno già percorso 1.984 giri per un totale di circa 9.235 km. La Ferrari è stato il team più impegnato, con 326 giri completati, di cui 169 fatti da Vettel il primo giorno. Nelle top speed invece domina il motore Renault ma questo dato è falsato dal fatto che i top team, Mercedes e Ferrari su tutti, non stanno spremendo le rispettive Power Unit. Diamo uno sguardo a tutti i numeri di questi primi due giorni di test.

Test F1 Barcellona, day 1-2 - recap tempi

Pos Pilota Team Tempo Gap Gomma 1 Sebastian Vettel Ferrari 1'18"161 C3 2 Charles Leclerc Ferrari 1'18"247 +0"086 C3 3 Carlos Sainz McLaren-Renault 1'18"558 +0"397 C4 4 Lando Norris McLaren-Renault 1'18"930 +0"769 C4 5 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1'19"159 +0"998 C3 6 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1'19"234 +1"073 C3 7 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 1'19"301 +1"140 C4 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'19"312 +1"151 C4 9 Max Verstappen Red Bull-Honda 1'19"426 +1"265 C3 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1'19"462 +1"301 C3 11 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 1'19"464 +1"303 C4 12 Valtteri Bottas Mercedes 1'19"535 +1"374 C3 13 Pierre Gasly Red Bull-Honda 1'19"814 +1"653 C3 14 Nico Hulkenberg Renault 1'19"837 +1"676 C3 15 Daniel Ricciardo Renault 1'19"886 +1"725 C3 16 Lewis Hamilton Mercedes 1'19"928 +1"767 C3 17 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 1'19"944 +1"783 C3 18 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1'20"433 +2"272 C3 19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 1'21"849 +3"688 C3

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per piloti

Pos Pilota Team Giri 1 Sebastian Vettel Ferrari 169 2 Nico Hulkenberg Renault 160 3 Valtteri Bottas Mercedes 158 4 Charles Leclerc Ferrari 157 5 Lewis Hamilton Mercedes 155 6 Alexander Albon Toro Rosso-Honda 132 7 Max Verstappen Red Bull-Honda 128 8 Carlos Sainz McLaren-Renault 119 9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 114 10 Lando Norris McLaren-Renault 104 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 101 12 Pierre Gasly Red Bull-Honda 92 13 Lance Stroll Racing Point-Mercedes 79 14 Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda 77 15 Daniel Ricciardo Renault 72 16 Romain Grosjean Haas-Ferrari 65 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 59 18 Sergio Perez Racing Point-Mercedes 30 19 Pietro Fittipaldi Haas-Ferrari 13

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per team

Pos Team Motore Giri 1 Ferrari Ferrari 326 2 Mercedes Mercedes 313 3 Renault Renault 232 4 McLaren Renault 223 5 Red Bull Honda 220 6 Alfa Romeo Ferrari 215 7 Toro Rosso Honda 209 8 Haas Ferrari 137 9 Racing Point Mercedes 109 10 Williams Mercedes 0

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Giri effettuati per motorizzazione

Pos Motore Giri Media per team 1 Ferrari (3 team) 678 226,0 2 Renault (2team) 455 227,5 3 Honda (2 team) 429 214,5 4 Mercedes (3 team)* 422 140,7



*La Williams-Mercedes non è ancora scesa in pista, per cui la media di giri per team sarebbe 211

Test F1 Barcellona, day 1-2 - Top speed