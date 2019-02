Autore:

Simone Valtieri

ASSAGGIO DI MONDIALE Mattinata vivace in pista a Barcellona, dove è in corso (qui i tempi LIVE) di svolgimento la quarta e ultima giornata di questa prima sessione di test invernali sul Circuito della Catalunya. Attorno alle 10.30 a vivacizzare gli animi è andata in scena un piccolo antipasto di sfida iridata tra Mercedes e Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc insieme in pista dotati di stessa gomma, la C2 dura, e presumbilmente di un quantitativo di benzina simile (lo si è evinto dai successivi tentativi effettuati dai due con altre mescole). I due si sono scippati a vicenda la vetta della classifica con il ferrarista che alla fine ha avuto la meglio in 1'18"475, un tempo migliore del 1'18"800 di Lewis e anche del 1'18"614 realizzato ieri da Vettel a parità di gomma.

#F1Testing @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc fa due volte il miglior tempo di questi quattro giorni al @Circuitcat_eng relativamente alla mescola C4 (la seconda più dura): prima 1'18"613 (un millesimo meno di #Vettel ieri), poi 1'18"475! pic.twitter.com/A9GFK1dfYV — motorbox.com (@motorboxcom) 21 febbraio 2019

SUPER TORO ROSSO Alla fine delle prime 4 ore però, davanti a tutti c'è ancora una Toro Rosso. Ieri era stato Kvyat a sorprendere tutti in 1'17"785 con la gomma C5 (la più morbida tra le mescole Pirelli), oggi il giovane rookie Alexander Albon ha chiuso la mattinata in 1'17"637 con la stessa mescola, siglando il miglior tempo di questi 4 giorni. Dietro di lui l'australiano Daniel Ricciardo con la Renault e la stessa C5 ha chiuso in 1'17"785, poi Hamilton che con la gomma di uno step più lenta, ha fermato i cronometri sull'1'17"977, Ha chiuso invece quarto Charles Leclerc, che ha messo con le C3 nella seconda parte della mattinata e fatto registrare un 1'18"046, il miglior tempo di questi 4 giorni anche con questa mescola. Più tardi anche un'escursione sulla ghiaia per lui, senza conseguenze, con alla fine un computo totale di 72 giri, il più alto di oggi.

GLI ALTRI Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo ha fatto segnare il quinto tempo in 1'18"511 anch'esso con gomma gialla, buono se si considera il mezzo secondo di ritardo dal crono della Ferrari, seguito a stretto giro dalla Haas di Grosjean che ha però utilizzato mescole più morbide (C4). Su un altro tipo di lavoro invece gli altri quattro team con Gasly, Norris, Stroll e Kubica che chiudono in quest'ordine la classifica, tutti realizzando il miglior crono con la C3. Va detto che Lando Norris ha causato con la sua McLaren l'unica bandiera rossa della mattinata, terminando nella ghiaia dopo 15 minuti, mentre per la Williams è stata la prima vera giornata di test con Robert Kubica che ha messo insieme 48 giri con un miglior crono ancora alto in 1'21"706. L'attività riprenderà alle 14 per le utlime 4 ore in pista di questa sessione di test a Barcellona.

Test F1 Barcellona, day 4 - tempi del mattino