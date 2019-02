Autore:

Simone Valtieri

TUTTI IN PISTA Dal 18 al 21 febbraio a Barcellona si riaccendono i motori della Formula 1. I dieci team iscritti al mondiale 2019 portano in pista per la prima volta le nuove vetture. Nella prima giornata subito in pista Vettel per la Ferrari, Raikkonen per la Alfa Romeo e Verstappen per la Red Bull. Per la Mercedes al mattino corre Valtteri Bottas, al pomeriggio Lewis Hamilton. Di seguito il live streaming ufficiale sul canale youtube e le tabelle con tutti i piloti in pista nei quattro giorni di questa prima sessione.

Day 1 (18 febbraio) Day 2 (18 febbraio) Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mercedes Bottas Hamilton Hamilton Bottas Ferrari Vettel Vettel Leclerc Leclerc Red Bull Verstappen Verstappen Gasly Gasly Renault Hulkenberg Ricciardo Ricciardo Hulkenberg Haas Grosjean Grosjean Magnussen Magnussen McLaren Sainz Sainz Norris Norris Racing Point Perez Perez Stroll Stroll Alfa Romeo Raikkonen Raikkonen Giovinazzi Giovinazzi Toro Rosso Kvyat Kvyat Albon Albon Williams assente Russell Latifi