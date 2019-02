Autore:

Simone Valtieri

LIVE DALLE 12 La prima monoposto iscritta al mondiale 2019 a presentarsi al pubblico è quella dell'Haas F1 Team di Romain Grosjean e Kevin Magnussen. La scuderia americana è alla quarta stagione in Formula 1 e dopo i due ottavi posti del 2016 e del 2017 lo scorso anno è arrivato un sorprendente quinto piazzamento. Il nome ufficiale del telaio, continuando nel solco dei precedenti, è Haas VF-19 ma quella sotto i veli sarà una vettura ben diversa da quella che vedremo in pista a inizio mondiale.

TARGET AMBIZIOSO L'obiettivo di quest'anno sarà confemarsi e, perché no, sfidare Renault, Alfa Romeo, McLaren, Racing Point e tutto il resto della griglia per l'assalto al quarto posto. Per farlo c'è un nuovo main sponsor, la Rich Energy, che porta in dote anche una nuova colorazione nera e oro, simile a quella di Lotus e Renault di qualche anno fa, al posto del rosso/nero/grigio dell'esordio. Segui in diretta streaming con noi, direttamente dal canale youtube di Autosport.com, l'unveiling del Rich Energy Haas F1 Taam.

VIA ALLO SHOW Alle 12:00, le 11 orario londinese, è partito puntuale lo streaming della presentazione della livrea dell'Haas F1 Team. Il primo a parlare è l'altoatesino Gunther Steiner, team principal della scuderia, al fianco di William Storey, barbuto CEO del nuovo sponsor Rich Energy. "Non sappiamo cosa aspettarci, cerchiamo sempre di fare meglio della precedente stagione, speriamo di avere una bella battaglia nel centrocampo quest'anno" - ha dichiarato Steiner - "La livrea della macchina è completamente diversa rispetto alle passate stagioni, e a noi sembra molto bella."

POCHE PAROLE Subito dopo vengono chiamati vicino alla vettura Romain Grosjean e Kevin Magnussen che senza troppi giri di parole svelano al pubblico la nuova monoposto, nera con inserti dorati. "Sembra aggressiva" - il primo commento di Magnussen - "Speriamo che vada veloce sin da subito, sono emozionato, i test cominceranno a breve." Di poche parole anche Grosjean che parla della nuova ala anteriore. "I regolamenti sono cambiati quest'anno, sono molto diverse dalll'anno scorso e gli ingegneri hanno lavorato sodo per realizzarla. Non vedo l'ora di guidare l'auto per capire cosa possiamo fare." In meno dieci minuti la presentazione è già finita. Probabilmente un auspicio, visto che certamente in Haas sperano di essere così veloci anche in pista, a partire dai primi test di Barcellona del 18-21 febbraio prossimo..