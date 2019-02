Autore:

Simone Valtieri

L'ANNO DEL RISCATTO Ben sette team hanno già effettuato la propria presentazione in vista della stagione di Formula 1 2019. Oggi è il turno della McLaren, che ha scelto il giorno di San Valentino per mostrare al mondo quella che a Woking tutti si augurano possa essere l'auto del riscatto. Non c'è più Alonso nel ruolo di pilota titolare (anche se si vocifera una sua presenza ai test di Barcellona) né Vandoorne, bocciato dopo due stagioni nel team. Al loro posto ci saranno lo spagnolo Carlos Sainz, dalla Renault, e il britannico Lando Norris, dalla Formula 2. Tutto è pronto per la presentazione della MCL34, che avverrà alle 12 ore locali, le 13 in punto ora italiana. Segui con noi la diretta scritta e il video LIVE streaming dell'evento.

SI PARTE PUNTUALI! Alle 13 in punto via alla presentazione della McLaren, il team finora più preciso con gli orari. Si parte con un breve filmato in cui viene mostrato il duro allenamento dei piloti e l'altrettanto impegnativo lavoro dei tecnici durante quest'inverno. E subito il rumore del V6 Renault introduce la voce di Simon Lazenby, giornalista di Sky Sports UK che dirige la presentazione. La monoposto è celata da un telo grigio e da una schiera di tecnici McLaren in maglietta blu e arancione...

VIA I VELI Dopo aver dato voce ad alcuni dei tecnici, sono stati subito tolti i veli alla monoposto, ed è apparsa la McLaren MCL34, illuminata da un gioco di luci, e scoperta da due di loro con un sottofondo di musica tecno. All'arancione dello scorso anno si aggiunge il blu sul retrotreno e sulle ali! Evidente anche la differenza delle linee del musetto rispetto a quello dello scorso anno. Subito dopo entrano in tuta completamente blu rigata di arancione i due piloti, Lando Norris e Carlos Sainz.

LE PRIME PAROLE "Mi piacciono la nuova macchina, i colori. Il mio nuovo compagno? Ve lo dirò tra un paio di mesi se mi piace o no" - esordisce Sainz scherzando con Norris, che ha aggiunto: "Non vedo l'ora di salire in macchina, è tutta un'altra cosa rispetto alla Formula 2.Questo è il livello successivo, ora andiamo a Barcellona, ho lavorato duro per tutto l'inverno per preparare il salto di categoria in Formula 1 e speso tanto tempo in fabbrica imparando molte cose." La parola torna poi a Sainz: "Ho seguito molto da vicino il lavoro questo inverno, credo che il team abbia fatto un grandissimo lavoro, la fabbrica è stata la mia seconda casa, ho conosciuto tutti nel team e stiamo tutti remando nella stessa direzione."

GRAZIE AI FAN Dopo i piloti è stato il turno dei tecnici e dei dirigenti, dall'ex pilota di Indycar Gil de Ferran, direttore sportivo, al CEO Zak Brown, che ha citato il direttore tecnico e progettista della MCL34, James Kay, strappato alla famiglia Red Bull dove ha lavorato fino alla scorsa stagione. "La MCL34 è il risultato dell'immenso lavoro e della dedizione di tutti gli uomini della McLaren, abbiamo una coppia di nuovi piloti che rappresentano il talento del futuro. La nostra famiglia continuerà a crescere grazie ai suoi tanti fan che sono rimasti leali nonostante i periodi difficili, e voglio ringraziarli prima di iniziare questa stagione 2019 che siamo sicuri possa essere ricca di progressi."