Autore:

Simone Valtieri

COPPIA INEDITA Nella giornata in cui si presenta anche il team campione del mondo della Mercedes, arriva l'unveiling della nuova monoposto della Red Bull, la RB15, che sarà spinta per la prima volta nella storia dal nuovo propulsore Honda. Ed è qui che risiede la più grande incognita della stagione. Riuscirà il team austriaco a essere sin da subito competitivo? In attesa di scoprire le performance raggiungibili dall'ultima monoposto nata dalla matita del genio Adrian Newey, gustiamoci la presentazione di uno dei top team del mondiale, alla presenza dei due piloti ufficiali Max Verstappen e Pierre Gasly, che saranno diretti anche quest'anno dallo storico team principal Christian Horner.

LIVREA PROVVISORIA Poco prima delle 13 ora italiana, è apparsa su Twitter la prima foto della nuova Red Bull RB15, con una livrea completamente rivoluzionata! Via il giallo sulle monoposto di Milton Keynes e tanti inserti rossi sul blu scuro tradizionale del team austriaco. La Red Bull ha però spiegato che non si tratta della livrea definitiva, che vedremo solamente ai test di Barcellona tra qualche giorno, e non è la prima volta che i "tori" utilizzano questo espediente per mascherare le nuovi parti dell'auto. Pomeriggio è previsto il primo shakedown della RB15, esattamente come fatto dai rivali della Mercedes stamattina.

Here's your first glimpse of the #RB15 pic.twitter.com/7yrOgTuizg — Red Bull Racing (@redbullracing) 13 febbraio 2019

MAX IN PISTA Alle 13.35 circa arriva il tweet della Red Bull con Max Verstappen pronto a scendere in pista e battezzare la RB15. Il pilota olandese, ormai veterano del team nonostante la giovanissima età, sarà il primo dunque a testare il nuovo bolide, che verrà affidato all'ultimo arrivato, Pierre Gasly, solo in occasione dei test di Barcellona. Il francese ha commentato: "Sono appena arrivato a Silverstone per il primo giorno della RB15, sono molto emozionato, Max guiderà l'auto oggi per lo shakedown, per vedere se sulla macchina è tutto pronto per Barcellona, non vedo l'ora di vedere la 'bestia' in pista per la prima volta."

LA BESTIA E l'ora della "bestia", come l'ha chiamata Gasly, arriva alle 14 in punto, quando Max Verstappen esce dal garage di Silverstone e attraversa la pitlane con la nuovissima RB15.