Autore:

Simone Valtieri

ADDIO MARTINI Nuovo main sponsor e nuova colorazione per la Williams Racing. Lo storico team di Grove ha diffuso un breve video su internet di 49 secondi in cui si intravede la nuova livrea della monoposto che calcherà gli asfalti di 21 piste in questo 2019. La Williams FW42 sarà bianca con degli inserti celesti e neri sulle ali, sopra al cupolino e sulle fianchate, mentre sul cofano motore campeggerà il nuovo sponsor ROKiT, che prende il posto dopo cinque anni della bevanda Martini. Per vedere le forme della monoposto britannica occorrerà attendere il 18 febbraio prossimo, quando assieme agli altri nove team iscritti al mondiale di Formula 1 2019, scenderà in pista per i test di Barcellona.