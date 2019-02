Autore:

Simone Valtieri

NUOVO TEAM Direttamente dal Canadian International AutoShow di Toronto, il nuovo presidente Lawrence Stroll toglierà i veli alla nuova scuderia Racing Point, che prende il posto della Force India nel Mondiale di Formula 1. A guidarla ci saranno il messicano Sergio Perez, già lo scorso anno nel team - che manterrà la sua sede operativa a Silverstone - e il figlio del boss, il canadese Lance Stroll, proveniente dalla Williams. La presentazione comincerà alle 16 ora italiana, le 10 del mattino nella cittadina d'oltreoceano.

L'ALBA DI UNA NOVA ERA Poco prima dell'inizio dell'evento live-streaming, ecco l'ultimo tweet della Racing Point, ex Force India, che preannuncia "l'alba di una nuova era". Nuova era che partirà con un nuovo main sponsor: "SportPesa". "Una società giovane, dinamica e in crescita, con valori in linea con la nostra visione, quella di diventare un team capace di competere per le prime posizioni" - ha spiegato il team principal Otmar Szafnauer - "Siamo orgogliosi di avere con noi un partner così ambizioso che ci aiuterà a realizzare la nostra missione come team." In virtù di ciò il nome ufficiale della Racing Point sarà: "Sport Pesa Racing Point BWT Formula One Team".

IL ROSA DELLA FORMULA 1 La monoposto manterrà il colore rosa, ma verrà aggiunto il blu di SportPesa sulle ali e sul cofano motore. Nel comunicato ufficiale si legge: "Siamo felici di entrare a far parte della grande famiglia della Formula Uno, questa perntership è molto importante per noi perché crea diversificazione in nuovi territori e ci consente di raggiungere nuovo pubblico in tutto il mondo, il tutto restando fedeli alla nostra missione di costruire e sviluppare lo sport amatoriale e professionistico nei paesi in cui operiamo, portando nuove opportunità alle comunità locali." Lo show inizia puntuale con un filmato che presenta la mission del team e il nuovo sponsor. A condurre lo show è David Croft, voce storica del broadcaster della Formula 1 per BBC e Sky.

LIVELLO SUCCESSIVO I primi a salire sul palco sono stati il team principal Otmar Szafnauer e il direttore tecnico Andrew Green, che ha disegnato la nuova monoposto. Szafnauer si accattiva la platea canadese raccontando un aneddoto della sua infanzia: "Sono cresciuto a Detroit, il nostro accento è simile. Inotlre quand'avevo 19 anni attraversavo il ponte per venire a comprare gli alcolici in Canada perché negli USA il limite era a 21 anni...". Sul palco sono saliti poco dopo i piloti Sergio Perez e Lance Stroll. "Un giorno speciale, non vediamo l'ora di cominciare! Vogliamo intensamente passare al livello successivo e mostrare quello che possiamo fare" - ha dichiarato il messicano - "Ci siamo preparati fisicamente e tecnicamente, sappiamo quanto lavoro hanno fatto in fabbrica. Con Lance tutto bene, è bello avere un pilota del suo talento nel team, ti spinge a migliorare ". E proprio Stroll, emozionato per l'evento in patria, ha aggiunto: "Abbiamo ricaricato le pile durante l'estate, vogliamo solo iniziare. Conosco Sergio da molto tempo. Sarà bello correre con lui. È un nuovo capitolo e un viaggio emozionante, è un sogno che diventa realtà essere qui".

ROSA, GRIGIO E BLU! È il turno della macchina. Perez e Stroll svelano molto lentamente i nuovi colori fermandosi a metà unveiling per una foto... dopodiché via anche il resto del velo! La monoposto appare molto simile a quella dello scorso anno, e come per ogni team che ha presentato l'auto finora, molte parti sono le stesse della passata stagione per non dare un vantaggio agli avversari. La versione finale la vedremo in pista solo tra 5 giorni a Barcellona. "Abbiamo lavorato duro durante l'inverno, speriamo che sia subito veloce non appena messa in pista" - ha spiegato Green sulla sua creatura - "Dopo l'ottima stagione scorsa avevamo ancora più pressione, puntiamo ai podi e a sfruttare le opportunità." "Adoro la combinazione di colori, siamo pronti per una bella stagione" - ha aggiunto Perez, poi Stroll: "Posso salirci sopra ora e andarmi a fare un giro per le strade qua fuori?" Qualche giorno di pazienza, Lance.