Autore:

Simone Valtieri

DULCIS IN FUNDO Dopo lo shakedown della scorsa settimana, la Alfa Romeo Racing è stata presentata ufficialmente questa mattina alle 8.20 sulla pitlane del Circuito della Catalunya a Barcellona, l'ultima monoposto in ordine di tempo. Con una fugace apparizione, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno tolto i veli alla C38, la monoposto che prende il posto della Sauber 2018 e che ne eredita anche i colori, visto che la livrea mostrata è in tutto e per tutto simile a quella dello scorso anno, con un pizzico di rosso in più e un logo Alfa Romeo più grande in bella vista.

KIMI AL DEBUTTO Ciò che è cambiato è però la stostanza. La monoposto progettata sotto la direzione tecnica dell'ex Ferrari, Simone Resta, presenta soluzioni innovative un po' ovunque, dal musetto al retrotreno. L'auto svelata in pitlane recava il numero 7 sul telaio in quanto sarà oggi Kimi Raikkonen a portarla a battesimo nei test di Barcellona che dalle 9 alle 18 (con un'ora di pausa tra le 13 e le 14) interesseranno tutti i team impegnati nel mondiale. Seguite gli aggiornamenti di metà mattinata, di fine sessione e tutti gli approfondimenti su Motorbox.com.