Autore:

Simone Valtieri

PRIMA LA FERRARI La Ferrari è stata la prima scuderia ad annunciare al mondo la data di presentazione della monoposto che darà battaglia nel mondiale di Formula 1 2019 con al volante Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Ci ha pensato il team principal Maurizio Arrivabene, ospite della serata di gala dei Caschi d'oro, che ha fissato sul calendario di tutti gli appassionati la data del 15 febbraio 2019, a tre giorni dall'inizio dei primi test in pista a Barcellona (18-21 febbraio). L'unveiling della rossa che i tifosi si augurano possa riportare il titolo in Ferrari a 12 anni di distanza dall'ultimo, avverrà come da tradizione nella sede di Maranello.

POI TUTTE LE ALTRE La prima scuderia a rispondere a quella italiana è stata la Racing Point, ex Force India, che ha fissato in data 13 febbraio 2019 la presentazione della sua nuova vettura. La monoposto sarà ancora rosa e verrà svelata nell'ambito del Canadian International AutoShow di Toronto. La scelta del Canada è presto spiegata: Lawrence Stroll, l'imprenditore che ha rilevato a metà campionato 2018 la ex scuderia indiana (ora ufficialmente iscritta la mondiale sotto bandiera britannica) salvandola dai debiti, e suo figlio Lance, nuovo pilota del team al fianco di Sergio Perez, provengono entrambi dal grande paese nord americano. Presto le date di tutte le altre presentazioni.

Seguiranno aggiornamenti.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PRESENTAZIONI DEI TEAM DI FORMULA 1 2019