Autore:

Simone Dellisanti

LA DATA Arriva direttamente da Maurizio Arrivabene l'annuncio che tutti gli appassionati della Ferrari di Maranello aspettavano, la prossima monoposto di Formula Uno sarà presentata il 15 febbraio 2019, poco prima dell'inizio dei test pre-stagionali a Barcellona.

DOPO LE PREMIAZIONI Il manager della Scuderia Ferrari ha dato la notizia dopo la premiazioni nella cerimonia “Caschi d’Oro” 2018, confermando che: "Mattia Binotto sta, da tempo, guidando i tecnici nella creazione della nuova Ferrari 2019. Il progetto sta andando avanti a gonfie vele visto che i motori per la prossima stagione sono già sui banchi. Mancano alcune parti ancora, più legate alle performance, ma per il 15 febbraio presenteremo la vettura e per quel giorno sarà tutto pronto”.

LAVORO AL SIMULATORE “E' presto per parlare della prossima stagione. Per il momento stiamo lavorando tanto sul banco prova e sul simulatore ma la vera prova del nove sarà in pista. E' lì che ti confronti con te stesso e capisce realmente quanto hai fatto bene durante l'inverno. Abbiamo tanti dati che ci arrivano dai ragazzi al lavoro sul simulatore e non vediamo l'ora di compararli a quelli della pista", ha così concluso Arrivabene.