Autore:

Simone Valtieri

"SENTI IL RUGGITO" Dalle simulazioni al banco e dai primi test si vocifera sia la Power Unit più performante della storia del Cavallino. Per ora è possibile solamente sentirne il sound, nell'attesa di vedere in pista la nuova macchina il 18 febbraio prossimo a Barcellona. Questo perché la Ferrari ha pubblicato sulle piattaforme social un breve segmento audio che vi proponiamo, accompagnato dalla frase "hear the roar", ovvero "senti il ruggito", con chiaro riferimento all'ultima creazione del Cavallino ma anche, per gli amanti del Trono di Spade, al motto di casa Lannister nell'iconica serie TV della HBO.

SOUND RENAULT Con un paio d'ore d'anticipo aveva fatto ieri lo stesso la McLaren, pubblicando su youtube un video di circa un minuto che mostrava l'accenzione in fabbrica a Woking del nuovo propulsore Renault che sarà montato sulla MCL34. L'appuntamento per l'unveiling della monoposto è il 14 di febbraio prossimo, un giorno in anticipo rispetto alla Ferrari. Quì tutte le date di presentazione dei team 2019.