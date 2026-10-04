Rally Italia Sardegna 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

L'ultima giornata del Rally Italia Sardegna 2026 sarà decisiva soprattutto per la lotta iridata. Oliver Solberg ha infatti in pugno il successo del round tricolore, ma per scalzare Elfyn Evans dalla vetta della classifica generale dovrà puntare anche a fare bottino pieno nelle classifiche della domenica, sperando di conquistare almeno 6 punti in più del gallese. Questo sempre se nella classifica del rally i due finiranno primo e quinto, ossia le posizioni che occupano dopo la giornata di sabato. Ricordiamo che in caso di parità di punti, a vincere sarà Solberg per il maggior numero (3 contro 2) di vittorie stagionali. Più in salita la strada per Sami Pajari, a cui serve un autentico suicidio da parte dei due compagni di squadra dato che sarà difficile ambire a qualcosa di più del terzo posto che occupa al momento, insidiato oltretutto da Adrien Fourmaux. Sono quattro le speciali in programma, divise su due percorsi da ripetere due volte.

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS14 Osilo - Tergu 1 23,71 km 08:31 SS15 Sassari - Argentiera 1 7,10 km 10:05 SS16 Osilo - Tergu 2 23,71 km 11:38 SS17 Sassari - Argentiera 2 - Power Stage 7,10 km 14:15

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