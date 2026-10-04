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Rally Italia Sardegna 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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9 fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Italia

Solberg, Evans e Pajari si giocano tutto nelle quattro speciali in programma oggi
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L'ultima giornata del Rally Italia Sardegna 2026 sarà decisiva soprattutto per la lotta iridata. Oliver Solberg ha infatti in pugno il successo del round tricolore, ma per scalzare Elfyn Evans dalla vetta della classifica generale dovrà puntare anche a fare bottino pieno nelle classifiche della domenica, sperando di conquistare almeno 6 punti in più del gallese. Questo sempre se nella classifica del rally i due finiranno primo e quinto, ossia le posizioni che occupano dopo la giornata di sabato. Ricordiamo che in caso di parità di punti, a vincere sarà Solberg per il maggior numero (3 contro 2) di vittorie stagionali. Più in salita la strada per Sami Pajari, a cui serve un autentico suicidio da parte dei due compagni di squadra dato che sarà difficile ambire a qualcosa di più del terzo posto che occupa al momento, insidiato oltretutto da Adrien Fourmaux. Sono quattro le speciali in programma, divise su due percorsi da ripetere due volte.

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora
SS14 Osilo - Tergu 1 23,71 km 08:31
SS15 Sassari - Argentiera 1 7,10 km 10:05
SS16 Osilo - Tergu 2 23,71 km 11:38
SS17 Sassari - Argentiera 2 - Power Stage 7,10 km 14:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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