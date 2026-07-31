Rally Finlandia 2026: doppietta Hyundai nella prova spettacolo d'apertura

Partenza nel segno della Hyundai nel Rally Finlandia 2026: Adrien Fourmaux ha vinto il passaggio del giovedì sera sulla prova spettacolo Harju, precedendo di un secondo il compagno di squadra Thierry Neuville. Seguono le 5 Toyota, in una classifica ovviamente ancora cortissima. Nel WRC2 parte forte Robert Virves, terzo e quinto tempo per le Lancia di Leo Rossel e Nikolay Gryazin.

RALLY FINLANDIA 2026, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Adrien Fourmaux Hyundai 2:06.7 2 Thierry Neuville Hyundai +1.1 3 Elfyn Evans Toyota +1.2 4 Sébastien Ogier Toyota +1.2 5 Takamoto Katsuta Toyota +1.8 6 Sami Pajari Toyota +1.9 7 Oliver Solberg Toyota +2.9 8 Esapekka Lappi Hyundai +3.0 9 Jon Armstrong Ford +3.3 10 Robert Virves Škoda +4.1

RALLY FINLANDIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Dopo l'antipasto del giovedì sera, il Rally Finlandia propone subito una giornata impegnativa con nove prove speciali per 127 km cronometrati.

Giovedì 30 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 2.58 km 19:05 18:05

Venerdì 31 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 18.16 km 08:44 07:44 SS3 Saarikas 1 15.82 km 09:45 08:45 SS4 Sydänmaa 1 19.04 km 10:50 09:50 SS5 Hoho 1 9.55 km 12:48 11:48 SS6 Laukaa 2 18.16 km 14:48 13:48 SS7 Saarikas 2 15.82 km 15:49 14:49 SS8 Sydänmaa 2 19.04 km 16:54 15:54 SS9 Hoho 2 9.55 km 18:05 17:05 SS10 Harju 2 2.58 km 19:05 18:05

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