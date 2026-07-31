WRC 2026

Rally Finlandia 2026: doppietta Hyundai nella prova spettacolo d'apertura

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2 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Finlandia

Fourmaux precede Neuville nella prova da 2,5 km, venerdì si fa sul serio con nove prove speciali
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Partenza nel segno della Hyundai nel Rally Finlandia 2026: Adrien Fourmaux ha vinto il passaggio del giovedì sera sulla prova spettacolo Harju, precedendo di un secondo il compagno di squadra Thierry Neuville. Seguono le 5 Toyota, in una classifica ovviamente ancora cortissima. Nel WRC2 parte forte Robert Virves, terzo e quinto tempo per le Lancia di Leo Rossel e Nikolay Gryazin.

RALLY FINLANDIA 2026, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco
1 Adrien Fourmaux Hyundai 2:06.7
2 Thierry Neuville Hyundai +1.1
3 Elfyn Evans Toyota +1.2
4 Sébastien Ogier Toyota +1.2
5 Takamoto Katsuta Toyota +1.8
6 Sami Pajari Toyota +1.9
7 Oliver Solberg Toyota +2.9
8 Esapekka Lappi Hyundai +3.0
9 Jon Armstrong Ford +3.3
10 Robert Virves Škoda +4.1

RALLY FINLANDIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Dopo l'antipasto del giovedì sera, il Rally Finlandia propone subito una giornata impegnativa con nove prove speciali per 127 km cronometrati.

Giovedì 30 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS1 Harju 1 2.58 km 19:05 18:05

Venerdì 31 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS2 Laukaa 1 18.16 km 08:44 07:44
SS3 Saarikas 1 15.82 km 09:45 08:45
SS4 Sydänmaa 1 19.04 km 10:50 09:50
SS5 Hoho 1 9.55 km 12:48 11:48
SS6 Laukaa 2 18.16 km 14:48 13:48
SS7 Saarikas 2 15.82 km 15:49 14:49
SS8 Sydänmaa 2 19.04 km 16:54 15:54
SS9 Hoho 2 9.55 km 18:05 17:05
SS10 Harju 2 2.58 km 19:05 18:05
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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