Rally Finlandia, Lancia schiera cinque Ypsilon: Rossel e Gryazin guidano la sfida nel WRC2

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Il Rally Finlandia rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e impegnativi del calendario WRC e sarà anche una tappa fondamentale per le ambizioni iridate di Lancia Corse. La squadra italiana si presenta al decimo round della stagione con ben cinque Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, confermando il proprio impegno nella categoria WRC2 e la crescita del progetto sportivo.
WRC 2026, Rally Croazia: Yohan Rossel (Lancia)
La squadra occupa attualmente la seconda posizione nella classifica Team WRC2 e, con ancora cinque appuntamenti da disputare, il rally con base a Jyväskylä rappresenta un'occasione importante per ridurre il distacco dalla vetta.
Rossel e Gryazin guidano la squadra ufficiale
A difendere i colori ufficiali di Lancia saranno Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov e Yohan Rossel con Arnaud Dunand. Gryazin arriva in Finlandia da sesto nella classifica WRC2, forte del successo ottenuto in Giappone, mentre Rossel occupa la settima posizione ed è chiamato a rilanciare le proprie ambizioni iridate.
Ad affiancare gli equipaggi ufficiali ci saranno Léo Rossel con Guillaume Mercoiret, attualmente quarti nel mondiale e protagonisti di una stagione in costante crescita, oltre a Pablo Sarrazin con Yannick Roche e all'equipaggio formato da Conner Martell con Alessandro Gelsomino.
Uno schieramento numeroso che testimonia il crescente interesse internazionale nei confronti della Ypsilon Rally2 HF Integrale, impegnata su uno degli sterrati più selettivi dell'intero campionato.
Una sfida decisiva per il campionato
Le velocissime strade finlandesi rappresentano un banco di prova particolarmente severo. L'edizione 2026 propone infatti oltre il 60% del percorso rinnovato rispetto allo scorso anno, con 20 prove speciali e 316,04 chilometri cronometrati che metteranno alla prova equipaggi e vetture tra salti, creste cieche e velocità medie elevatissime.
WRC 2026: Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
Per Lancia l'obiettivo sarà duplice: raccogliere punti preziosi nella classifica Team WRC2 e proseguire lo sviluppo della Ypsilon Rally2 HF Integrale su uno dei terreni più specialistici del calendario mondiale.
Clément: ''Affrontiamo questa sfida con umiltà e determinazione''
Il Team Principal Didier Clément ha sottolineato il valore storico del Rally Finlandia per il marchio torinese e la fiducia maturata dopo i test preparatori: ''Lancia ha scritto pagine importanti della propria storia su questo rally leggendario. È quindi con grande entusiasmo e orgoglio che i nostri equipaggi si preparano a prendere il via di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione del WRC. Abbiamo affrontato un intenso programma di test sulle caratteristiche strade finlandesi e i riscontri sono stati molto incoraggianti, permettendoci di ampliare ulteriormente il ventaglio di condizioni nelle quali i nostri equipaggi possono essere competitivi''.
Clément mantiene comunque un approccio prudente, consapevole dell'elevato livello della concorrenza e della presenza di numerosi specialisti nordici: ''Affrontiamo questo rally con umiltà, ma anche con grande determinazione ed entusiasmo. Siamo convinti che i nostri equipaggi abbiano tutte le qualità per essere protagonisti e regalare agli appassionati Lancia tante emozioni nel corso di questo fine settimana finlandese''.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.