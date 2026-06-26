Acropoli Rally Grecia 2026: Ogier si avvicina a Neuville!

Il Rally Grecia si accende sulla sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Dopo le prime due speciali del sabato il francese - vincitore della SS8 - si è portato a cinque secondi scarsi dal belga, mentre Adrien Fourmaux rimane a 45 secondi dal leader nonostate il miglior tempo nella SS9. Alle loro spalle inizia la rimonta di Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans, non più costretti a indossare il ruolo degli apripista: il giapponese è quarto dopo aver scavalcagto Josh McErlean, mentre il leader del Mondiale WRC è sempre settimo ma ha messo nel mirino Martins Sesks.

Invariate le altre posizioni tra le Rally1, mentre nel WRC2 Andreas Mikkelsen rimane leader con 15 secondi di margine su Robert Virves. Più lontani Alejandro Cachon e Jan Solans, mentre sono lontane le Lancia Ypsilon, con Pablo Sarrazin che è il migliore dei quattro piloti della casa torinese al via in questo appuntamento. Alle 10:05 l'ultima prova del giro del mattino.

RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, DOPO SS9

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 1:57:36.8 2 Sebastien Ogier Toyota +4.9 3 Adrien Fourmaux Hyundai +45.5 4 Takamoto Katsuta Ford +1:45.9 5 Joshua McErlean Ford +1:59.4 6 Martins Sesks Toyota +2:11.5 7 Elfyn Evans Toyota +2:25.2 8 Dani Sordo Hyundai +3:17.6 9 Sami Pajari Toyota +3:45.4 10 Andreas Mikkelsen Skoda +4:11.0

RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Dopo una prima giornata ricca di emozioni e colpi di scena, l'Acropoli Rally Grecia 2026 riparte con un programma che prevede altre sei speciali, per un totale di circa 108 km cronometrati. Si riaccenderà la sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier per la prima posizione, con Adrien Fourmaux che spera di potersi reinserire tra i due dopo la foratura che lo ha penalizzato venerdì. Sarà poi interessante vedere come si comporterà Elfyn Evans, non più nello scomodo ruolo di apripista sugli sterrati ellenici.

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS8 Ghymno 1 19,60 07:54 06:54 SS9 Kolines 21,30 09:19 08:19 SS10 Menalo Mt 1 15,01 11:05 10:05 SS11 Kefalari 18,17 12:58 11:58 SS12 Ghymno 2 19,60 16:39 15:39 SS13 Menalo Mt 2 15,01 19:05 18:05

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Pubblicato da Luca Manacorda, 27/06/2026