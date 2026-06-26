Acropoli Rally Grecia 2026: Ogier si avvicina a Neuville!

- 26/06/26 - Rally Acropoli 2026: Neuville leader del venerdì, Solberg costretto al ritiro
- 24/06/26 - Lancia al via del Rally Acropoli 2026 con quattro Ypsilon Rally2, ma Gryazin non ci sarà
- 24/06/26 - Rally Acropoli 2026: in Grecia record di Rally1 al via, importanti novità nel percorso
- 01/06/26 - Lancia si prende il Rally Giappone: Gryazin vince il duello con Cachon e balza in testa al mondiale
- 31/05/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 31/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans vince e allunga, Solberg limita i danni. Trionfo Lancia nel WRC2
- 30/05/26 - Rally Giappone 2026: Solberg sbaglia, Evans controlla Ogier a fine sabato
- 29/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans domina il venerdì, duello Solberg-Ogier per il secondo posto
- 27/05/26 - Lancia Corse al Rally Giappone con una sola Ypsilon Rally2: all in su Gryazin
- 26/05/26 - Rally Giappone 2026: le attuali Rally1 salutano l'asfalto, una sola Lancia al via
- 13/05/26 - Rally Portogallo: l'incredibile caso del camion trovato da Evans sul percorso
- 11/05/26 - Lancia Corse: debutto incoraggiante sulla terra al Rally Portogallo, ma Rossel resta a secco
- 09/05/26 - Rally Portogallo 2026: capolavoro Ogier sotto la pioggia torrenziale! Fuori la Lancia di Rossel
- 08/05/26 - Rally Portogallo 2026: Ogier comanda a fine venerdì, ma Neuville è a un soffio! Bene Lancia tra le Rally2
- 07/05/26 - Rally Portogallo 2026: Solberg leader del giovedì, bene Fourmaux
- 06/05/26 - Rally Portogallo: Lancia all’esame della terra con la Ypsilon Rally2 HF Integrale
- 06/05/26 - Rally Portogallo 2026: percorso rinnovato e campo partenti record. Ogier cerca l'ottava sinfonia
- 27/04/26 - Lancia domina al Rally Isole Canarie: Rossel vince e va in testa al campionato WRC2
- 26/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: vince Ogier, Evans torna in testa al mondiale
- 25/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Solberg ricuce su Ogier a fine giornata, giochi ancora aperti
- 24/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Ogier vince ancora, ma Solberg non molla. Lancia domina il WRC2
- 22/04/26 - Lancia Corse HF fiduciosa verso il Rally Isole Canarie: precedenti incoraggianti per Rossel e Gryazin
- 22/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: per la sfida sull'asfalto più veloce torna Ogier, riecco anche Sordo
- 14/04/26 - Rally Croazia: per Fourmaux prima il ritiro, poi il pranzo in casa. La foto è virale
- 13/04/26 - Neuville si scusa per l'errore, Hyundai esterrefatta: "Non potevamo crederci"
- 13/04/26 - Rally Croazia: primo successo Mondiale per Lancia Ypsilon Rally2, sfiorato il podio assoluto!
- 12/04/26 - Rally Croazia 2026: disastro Neuville, vince Katsuta! Trionfo Lancia tra le Rally2
- 11/04/26 - Rally Croazia 2026: Neuville padrone del sabato, Lancia autoritaria tra le Rally2
- 10/04/26 - Rally Croazia 2026: il venerdì sorride a Pajari, Lancia domina tra le Rally2
- 08/04/26 - Rally Croazia 2026: nuove sfide su un percorso quasi completamente inedito
- 07/04/26 - Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo
- 15/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Katsuta trionfa, Solberg si prende i punti della domenica
- 14/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: comanda Katsuta, il sabato termina con quattro ritiri illustri
- 13/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg chiude il venerdì con un secondo su Ogier
- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
- 11/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: percorso rinnovato, Ogier torna in azione. Ancora assente Lancia
- 18/02/26 - Toyota domina, Neuville lancia l'allarme per Hyundai: "Non stiamo andando nella direzione giusta"
- 15/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans vince e vola in testa al Mondiale. Fontana vince nel WRC3
- 14/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans guida il poker Toyota a fine sabato, Fontana domina il WRC3
- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
- 13/02/26 - Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO
- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Il Rally Grecia si accende sulla sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Dopo le prime due speciali del sabato il francese - vincitore della SS8 - si è portato a cinque secondi scarsi dal belga, mentre Adrien Fourmaux rimane a 45 secondi dal leader nonostate il miglior tempo nella SS9. Alle loro spalle inizia la rimonta di Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans, non più costretti a indossare il ruolo degli apripista: il giapponese è quarto dopo aver scavalcagto Josh McErlean, mentre il leader del Mondiale WRC è sempre settimo ma ha messo nel mirino Martins Sesks.
Times for SS9 at @AcropolisRally ⏱️— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 27, 2026
1️⃣ @AdrienFourmaux 16:54.4
2️⃣ @SebOgier +1.5
3️⃣ @ThierryNeuville +4.8#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/J8N4NCKOYv
Invariate le altre posizioni tra le Rally1, mentre nel WRC2 Andreas Mikkelsen rimane leader con 15 secondi di margine su Robert Virves. Più lontani Alejandro Cachon e Jan Solans, mentre sono lontane le Lancia Ypsilon, con Pablo Sarrazin che è il migliore dei quattro piloti della casa torinese al via in questo appuntamento. Alle 10:05 l'ultima prova del giro del mattino.
RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, DOPO SS9
|Pos.
|Pilota
|Auto
|Distacco
|1
|Thierry Neuville
|Hyundai
|1:57:36.8
|2
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+4.9
|3
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+45.5
|4
|Takamoto Katsuta
|Ford
|+1:45.9
|5
|Joshua McErlean
|Ford
|+1:59.4
|6
|Martins Sesks
|Toyota
|+2:11.5
|7
|Elfyn Evans
|Toyota
|+2:25.2
|8
|Dani Sordo
|Hyundai
|+3:17.6
|9
|Sami Pajari
|Toyota
|+3:45.4
|10
|Andreas Mikkelsen
|Skoda
|+4:11.0
RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Dopo una prima giornata ricca di emozioni e colpi di scena, l'Acropoli Rally Grecia 2026 riparte con un programma che prevede altre sei speciali, per un totale di circa 108 km cronometrati. Si riaccenderà la sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier per la prima posizione, con Adrien Fourmaux che spera di potersi reinserire tra i due dopo la foratura che lo ha penalizzato venerdì. Sarà poi interessante vedere come si comporterà Elfyn Evans, non più nello scomodo ruolo di apripista sugli sterrati ellenici.
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS8
|Ghymno 1
|19,60
|07:54
|06:54
|SS9
|Kolines
|21,30
|09:19
|08:19
|SS10
|Menalo Mt 1
|15,01
|11:05
|10:05
|SS11
|Kefalari
|18,17
|12:58
|11:58
|SS12
|Ghymno 2
|19,60
|16:39
|15:39
|SS13
|Menalo Mt 2
|15,01
|19:05
|18:05
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.