Rally Estonia: il video del pauroso cappottamento di Yamamoto

Il cappottamento del giapponese è stato il più spettacolare di una serie di incidenti che hanno caratterizzato il Rally Estonia

Con i suoi veloci sterrati ricchi di spettacolari salti, il Rally Estonia 2026 ha messo a dura prova equipaggi e mezzi. Se nella massima categoria del WRC, dominata da Sami Pajari, l'andamento è stato piuttosto lineare, è tra le vetture Rally2 che il percorso dell'appuntamento baltico ha mietuto parecchie vittime. Sono stati diversi infatti gli incidenti che hanno coinvolto piloti iscritti al WRC2 e tra questi quello protagonista della carambola più spettacolare è sicuramente Yuki Yamamoto.

Video: il cappottamento di Yamamoto ripreso in primo piano

Per i piloti giapponesi non è stato sicuramente un weekend fortunato. Tra le vetture Rally1, l'unica costretta al ritiro è stata la Toyota GR Yaris di Takamoto Katsuta, vittima della delaminazione della gomma anteriore sinistra nel corso della SS6. Peggio è andata a Yamamoto, impegnato con la quasi gemella GR Yaris Rally2, protagonista di un clamoroso cappottamento in uscita da una veloce curva destra nel corso della SS15. L'incidente è stato ripreso in primissimo piano da alcune telecamere piazzate dagli spettatori in quel punto e che ci offrono un punto di vista spettacolare di quanto accaduto. Ecco il video, tratto dal canale Youtube Saxx1979:

Yamamoto non è stato comunque l'unico a finire ruote all'aria. Sempre tra le Rally2, anche lo spagnolo Jan Solans si è cappottato nel corso della prima giornata con la sua Skoda Fabia RS, venendo poi aiutato dagli spettatori a tornare nella giusta posizione:

L'aspetto curioso? Sia Yamamoto sia Solans sono poi rientrati in gara nella giornata successiva, completando il Rally Estonia. Ancora una volta, i meccanici dei team impegnati nei rally hanno compiuto degli autentici miracoli.

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