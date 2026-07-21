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Rally Estonia: il video del pauroso cappottamento di Yamamoto

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15 fa - Sul veloce rally baltico non sono mancati gli incidenti spettacolari

Il cappottamento del giapponese è stato il più spettacolare di una serie di incidenti che hanno caratterizzato il Rally Estonia
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Con i suoi veloci sterrati ricchi di spettacolari salti, il Rally Estonia 2026 ha messo a dura prova equipaggi e mezzi. Se nella massima categoria del WRC, dominata da Sami Pajari, l'andamento è stato piuttosto lineare, è tra le vetture Rally2 che il percorso dell'appuntamento baltico ha mietuto parecchie vittime. Sono stati diversi infatti gli incidenti che hanno coinvolto piloti iscritti al WRC2 e tra questi quello protagonista della carambola più spettacolare è sicuramente Yuki Yamamoto.

Video: il cappottamento di Yamamoto ripreso in primo piano

Per i piloti giapponesi non è stato sicuramente un weekend fortunato. Tra le vetture Rally1, l'unica costretta al ritiro è stata la Toyota GR Yaris di Takamoto Katsuta, vittima della delaminazione della gomma anteriore sinistra nel corso della SS6. Peggio è andata a Yamamoto, impegnato con la quasi gemella GR Yaris Rally2, protagonista di un clamoroso cappottamento in uscita da una veloce curva destra nel corso della SS15. L'incidente è stato ripreso in primissimo piano da alcune telecamere piazzate dagli spettatori in quel punto e che ci offrono un punto di vista spettacolare di quanto accaduto. Ecco il video, tratto dal canale Youtube Saxx1979

Yamamoto non è stato comunque l'unico a finire ruote all'aria. Sempre tra le Rally2, anche lo spagnolo Jan Solans si è cappottato nel corso della prima giornata con la sua Skoda Fabia RS, venendo poi aiutato dagli spettatori a tornare nella giusta posizione:

L'aspetto curioso? Sia Yamamoto sia Solans sono poi rientrati in gara nella giornata successiva, completando il Rally Estonia. Ancora una volta, i meccanici dei team impegnati nei rally hanno compiuto degli autentici miracoli.

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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