Acropoli Rally Grecia 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultime quattro speciali e giochi ancora apertissimi per la vittoria tra Neuville e Ogier

Ultima giornata dell'Acropoli Rally Grecia 2026 con tantissimo in palio: sui circa 84 km cronometrati in programma, spalmati su due prove da ripetere due volte, Thierry Neuville e Sebastien Ogier concluderanno il loro braccio di ferro che va avanti da venerdì sul filo dei secondi. I due potrebbero portare a casa anche il bottino pieno nella classifica Super Sunday e nella Power Stage, classifiche che però faranno gola anche a molti altri equipaggi in ottica classifica iridata.

RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana SS14 Aghii Theodori 1 25,39 08:28 07:28 SS15 Loutraki 1 16,61 09:35 08:35 SS16 Aghii Theodori 2 25,39 12:10 11:10 SS17 Loutraki 2 - Wolf Power Stage 16,61 14:15 13:15

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Pubblicato da Luca Manacorda, 28/06/2026