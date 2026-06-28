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Acropoli Rally Grecia 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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2 ore fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Grecia

Ultime quattro speciali e giochi ancora apertissimi per la vittoria tra Neuville e Ogier
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Ultima giornata dell'Acropoli Rally Grecia 2026 con tantissimo in palio: sui circa 84 km cronometrati in programma, spalmati su due prove da ripetere due volte, Thierry Neuville e Sebastien Ogier concluderanno il loro braccio di ferro che va avanti da venerdì sul filo dei secondi. I due potrebbero portare a casa anche il bottino pieno nella classifica Super Sunday e nella Power Stage, classifiche che però faranno gola anche a molti altri equipaggi in ottica classifica iridata.

RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS14 Aghii Theodori 1 25,39 08:28 07:28
SS15 Loutraki 1 16,61 09:35 08:35
SS16 Aghii Theodori 2 25,39 12:10 11:10
SS17 Loutraki 2 - Wolf Power Stage 16,61 14:15 13:15
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Pubblicato da Luca Manacorda, 28/06/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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