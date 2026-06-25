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Rally Acropoli 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

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2 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Acropoli

La prova spettacolo di stasera lancia il weekend di gara. Neuville brilla nello shakedown
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Il Rally Acropoli 2026 scatta giovedì sera con una breve prova spettacolo in programma ad Atene presso l'Ellinikon Sports Park. La competizione in Grecia entrerà nel vivo venerdì, con una giornata da 129 km cronometrati distribuiti su sei speciali: solo sulla Stiri si transiterà due volte, rendendo ancora più complessa la giornata di Elfyn Evans che aprirà la strada sugli sterrati ellenici. Nello shakedown disputato vicino a Loutraki, miglior tempo per Thierry Neuville già vincitore di questo appuntamento due volte. La Hyundai in questo fine settimana punta al successo, con una i20 che sugli sterrati può competere al livello delle Toyota GR Yaris. 

RALLY ACROPOLI GRECIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 25 giugno

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS1 EKO SSS 1,86 19:05 18:05

Venerdì 26 giugno

Prova Prova speciale Km Ora locale Ora italiana
SS2 Bauxites 22,97 08:48 07:48
SS3 Parnassos Mt 22,28 09:51 08:51
SS4 Stiri 1 24,18 11:14 10:14
SS5 Elikon Mt 17,80 13:35 12:35
SS6 Stiri 2 24,18 14:46 13:46
SS7 Thiva 17,81 16:56 15:56
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Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2026
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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