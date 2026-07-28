Rally Finlandia 2026: percorso rinnovato, Ogier ritrova Ingrassia come navigatore

Dopo il Rally Estonia, il WRC resta nel Nord Europa per uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione. Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto va infatti in scena il Rally Finlandia, decima prova del campionato, con base nella città universitaria di Jyväskylä.

Rally Finlandia

Considerato uno degli eventi più spettacolari del calendario, il Rally Finlandia è celebre per le sue velocissime strade sterrate, i continui salti, i dossi e i ciechi cambi di direzione che mettono alla prova piloti e vetture come poche altre gare al mondo. Qui il coraggio conta tanto quanto la precisione e basta un minimo errore per compromettere il risultato.

Pajari cerca il bis, Ogier ritrova Ingrassia

L'uomo più atteso è senza dubbio Sami Pajari, reduce dalla prima vittoria nel WRC conquistata appena due settimane fa in Estonia con una prestazione ineccepibile. Il finlandese correrà davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di confermare il momento d'oro, ma dovrà fare i conti innanzitutto con i compagni di squadra Toyota. Tra questi spicca il leader del Mondiale Elfyn Evans, oltre a Sébastien Ogier, vincitore dell'ultima edizione disputata e protagonista di una novità importante: al suo fianco tornerà infatti Julien Ingrassia. Il navigatore francese, otto volte campione del mondo insieme a Ogier, sostituirà per questa gara Vincent Landais, assente per motivi personali. Per la storica coppia si tratta della prima reunion dal ritiro di Ingrassia, avvenuto al termine del 2021.

Toyota schiererà inoltre Takamoto Katsuta, secondo lo scorso anno proprio alle spalle di Ogier, mentre Oliver Solberg arriva in Finlandia dopo l'incoraggiante secondo posto ottenuto in Estonia. Hyundai punterà invece su Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, entrambi già saliti sul podio del Rally Finlandia in passato, affiancati dal beniamino di casa Esapekka Lappi, vincitore dell'edizione 2017. In casa M-Sport Ford saranno al via Mārtiņš Sesks, Josh McErlean e Jon Armstrong.

Finlandia a caccia della vittoria numero 200

Il successo di Pajari in Estonia ha permesso alla Finlandia di raggiungere quota 199 vittorie nella storia del WRC. Questo significa che proprio sulle strade di casa potrebbe arrivare lo storico traguardo del successo numero 200 per un pilota finlandese.

WRC 2026, Rally Estonia: Sami Pajari (Toyota)

I principali candidati sono naturalmente lo stesso Pajari e Lappi, gli unici finlandesi al volante di una Rally1 con concrete possibilità di imporsi. Padroni di casa attesi protagonisti nel WRC2, dove ci sono 27 equipaggi iscritti e un livello particolarmente elevato. Riflettori puntati sui leader del campionato Roope Korhonen e Anssi Viinikka, chiamati a difendersi dall'assalto del vincitore del Rally Estonia Robert Virves, oltre che da una nutrita pattuglia di piloti finlandesi. Tra questi spiccano Teemu Suninen, al via davanti al pubblico di casa insieme a Janni Hussi, il campione WRC2 2022 Emil Lindholm, Lauri Joona, Mikko Heikkilä e il giovane talento Tuukka Kauppinen, tutti candidati a recitare un ruolo da protagonisti sulle velocissime strade finlandesi. Ritornano in azione anche le Lancia Ypsilon Rally2, affidate ai fratelli Rossel e a Nikolay Gryazin.

Strade velocissime e percorso rivoluzionato

Il Rally Finlandia mantiene le caratteristiche che lo hanno reso famoso: fondo sterrato molto compatto, rischio forature generalmente contenuto e velocità medie tra le più elevate dell'intero campionato. A fare la differenza sono soprattutto i continui salti e le creste cieche, che richiedono massima fiducia nelle note del navigatore e precisione assoluta. Anche se il primo equipaggio in strada può trovare un po' di ghiaia smossa, l'effetto ''spazzatrice'' è decisamente meno marcato rispetto ad altri rally sterrati del WRC.

WRC 2024, Rally Finlandia: Thierry Neuville (Hyundai)

L'edizione 2026 presenta inoltre un percorso profondamente rinnovato: circa due terzi delle prove speciali sono diverse rispetto allo scorso anno. Tornano alcuni tratti storici, mentre altre prove cambiano direzione o vengono profondamente riviste. Tra le novità più significative c'è la prova di Himos-Jämsä, che domenica sostituirà la tradizionale Ouninpohja come Power Stage. I motori si accenderanno giovedì sera con la prova spettacolo d'apertura, poi venerdì e sabato due giornate molto simili come chilometraggio cronometrato, tra i 125 e i 127 km. Domenica chiusura con i due passaggi sui 30 km della Himos-Jämsä.

La prova da tenere d'occhio

Sulla carta la prova spettacolo di Harju, lunga appena 2,58 chilometri e disputata tra le strade di Jyväskylä, potrebbe sembrare marginale. In realtà è spesso uno dei momenti più delicati dell'intero weekend.

La prova, in programma sia giovedì sera sia come conclusione della giornata di venerdì, alterna asfalto e sterrato ed è caratterizzata da cordoli e ostacoli molto vicini alla carreggiata. Su un rally in cui i distacchi si misurano spesso in pochi secondi, anche un piccolo errore a Harju può costare posizioni preziose e indirizzare la lotta per la vittoria.

Rally Finlandia 2026: programma e orari

Giovedì 30 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 2.58 km 19:05 18:05

Venerdì 31 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 18.16 km 08:44 07:44 SS3 Saarikas 1 15.82 km 09:45 08:45 SS4 Sydänmaa 1 19.04 km 10:50 09:50 SS5 Hoho 1 9.55 km 12:48 11:48 SS6 Laukaa 2 18.16 km 14:48 13:48 SS7 Saarikas 2 15.82 km 15:49 14:49 SS8 Sydänmaa 2 19.04 km 16:54 15:54 SS9 Hoho 2 9.55 km 18:05 17:05 SS10 Harju 2 2.58 km 19:05 18:05

Sabato 1 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Parkkola 1 16.76 km 08:01 07:01 SS12 Päijälä 1 10.55 km 09:42 08:42 SS13 Västilä 1 19.10 km 10:36 09:36 SS14 Leustu 1 16.44 km 12:05 11:05 SS15 Parkkola 2 16.76 km 15:01 14:01 SS16 Päijälä 2 10.55 km 16:42 15:42 SS17 Västilä 2 19.10 km 17:36 16:36 SS18 Leustu 2 16.44 km 19:05 18:05

Domenica 2 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS19 Himos-Jämsä 1 30.02 km 10:35 09:35 SS20 Himos-Jämsä 2 (Power Stage) 30.02 km 13:15 12:15

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