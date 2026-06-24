Rally Acropoli 2026: in Grecia record di Rally1 al via, importanti novità nel percorso

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Il Rally Acropoli 2026 apre la seconda metà della stagione WRC. Dal 25 al 28 giugno il campionato mondiale fa tappa in Grecia per uno degli appuntamenti più iconici e impegnativi dell'intero calendario, una gara che da decenni mette a dura prova vetture, pneumatici ed equipaggi sulle dure strade sterrate elleniche.
WRC 2025, Acropoli Rally Grecia: Thierry Neuville (Hyundai)
L'edizione 2026 presenta una novità importante: il ritorno della base operativa a Loutraki, che sostituisce Lamia come sede del parco assistenza. L'ottavo round dell'anno registra inoltre il record stagionale di presenze nella classe regina, con ben 12 vetture Rally1 al via.
I protagonisti: campo partenti ricchissimo, anche nel WRC2
Toyota Gazoo Racing arriva in Grecia al comando delle classifiche iridate. La squadra giapponese schiera cinque GR Yaris Rally1 affidate a Elfyn Evans con Scott Martin, Takamoto Katsuta con Aaron Johnston, Oliver Solberg con Elliott Edmondson, Sami Pajari con Marko Salminen e ai campioni del mondo in carica Sébastien Ogier con Vincent Landais. Dopo la vittoria in Giappone, Evans venerdì avrà il gravoso impegno di aprire la strada sugli sterrati ellenici, ma potendo contare su un margine nel mondiale salito a 20 punti su Katsuta e ben 49 su Solberg. Tra gli osservati speciali c'è Pajari, ancora a caccia del primo successo assoluto nel WRC. Il finlandese conosce bene le insidie della Grecia, dove conquistò una vittoria importante durante la stagione del titolo WRC2 2024.
Hyundai Motorsport risponde con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, oltre all'esperto Dani Sordo affiancato da Cándido Carrera sulla terza Hyundai i20 N Rally1. Quattro invece le Ford Puma Rally1 di M-Sport Ford, guidate da Jon Armstrong con Shane Byrne, Josh McErlean con Eoin Treacy, Martins Sesks con Renārs Francis e dal pilota locale Jourdan Serderidis con Frédéric Miclotte.
Grande interesse anche nella categoria WRC2, che vede al via 29 equipaggi e sette dei primi dieci classificati in campionato. Debutto sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale per Léo Rossel con Guillaume Mercoiret, vincitori del Rally Montecarlo di categoria a inizio stagione. Il francese affronta però una sfida non semplice, considerando che non corre su sterrato dal Rally Finlandia disputato nell'agosto 2025. Sull'altra vettura della casa torinese ci sarà il fratello Yohan, assente invece Nikolay Gryazin. Tra i nomi da seguire, Alejandro Cachon, Rhope Korhonen, Andreas Mikkelsen, Robert Virves, Gus Greensmith e il nostro Roberto Daprà.
Percorso
Il Rally Acropoli 2026 si disputa interamente su sterrato. Considerato da molti il rally europeo più duro del calendario, l'evento greco è caratterizzato da fondi rocciosi, carreggiate strette e temperature che possono sfiorare i 40 gradi. Le condizioni del terreno cambiano rapidamente durante il passaggio delle vetture, creando differenze significative tra il primo e il secondo transito sulle prove speciali. In caso di pioggia, inoltre, le strade polverose possono trasformarsi rapidamente in tratti fangosi e particolarmente insidiosi. In totale saranno 17 le speciali, per quasi 324 km cronometrati.
WRC 2025, Acropoli Rally Grecia: Sebastien Ogier (Toyota)
Dopo la prova spettacolo inaugurale di Atene nella serata di giovedì, gli equipaggi raggiungeranno la tappa successiva attraverso un trasferimento insolito: le vetture verranno imbarcate su un traghetto dal porto di Corinto verso Itea, con l'imbarcazione che fungerà da vero e proprio parco chiuso galleggiante. Nelle prime due giornate sono previste sei speciali, con la particolarità di avere pochissime prove che verranno disputate due volte: venerdì solo la Stiri, sabato solo la Ghymno, metre domenica il programma sarà più tradizionale con quattro SS sui percorsi della Aghii Theodori e della Loutraki.
La prova chiave: Kolines
La prova speciale Kolines (PS9, 21,30 km) rappresenta uno dei passaggi decisivi dell'edizione 2026. Inserita per la prima volta nel percorso dell'Acropoli, verrà affrontata una sola volta e aprirà la giornata di sabato.
L'assenza di precedenti riferimenti rende fondamentale il lavoro svolto durante le ricognizioni. Il tratto, situato nella regione dell'Arcadia, riporta il rally in una zona assente dall'itinerario dal 1985. Il fondo sabbioso iniziale all'interno del bosco lascia poi spazio a una sezione più veloce con un guado, prima di tornare su un tracciato tortuoso e tecnico fino al traguardo.
Rally Acropoli 2026: prove speciali e orari
Giovedì 25 giugno
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS1
|EKO SSS
|1,86
|19:05
|18:05
Venerdì 26 giugno
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS2
|Bauxites
|22,97
|08:48
|07:48
|SS3
|Parnassos Mt
|22,28
|09:51
|08:51
|SS4
|Stiri 1
|24,18
|11:14
|10:14
|SS5
|Elikon Mt
|17,80
|13:35
|12:35
|SS6
|Stiri 2
|24,18
|14:46
|13:46
|SS7
|Thiva
|17,81
|16:56
|15:56
Sabato 27 giugno
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS8
|Ghymno 1
|19,60
|07:54
|06:54
|SS9
|Kolines
|21,30
|09:19
|08:19
|SS10
|Menalo Mt 1
|15,01
|11:05
|10:05
|SS11
|Kefalari
|18,17
|12:58
|11:58
|SS12
|Ghymno 2
|19,60
|16:39
|15:39
|SS13
|Menalo Mt 2
|15,01
|19:05
|18:05
Domenica 28 giugno
|Prova
|Prova speciale
|Km
|Ora locale
|Ora italiana
|SS14
|Aghii Theodori 1
|25,39
|08:28
|07:28
|SS15
|Loutraki 1
|16,61
|09:35
|08:35
|SS16
|Aghii Theodori 2
|25,39
|12:10
|11:10
|SS17
|Loutraki 2 - Wolf Power Stage
|16,61
|14:15
|13:15
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.