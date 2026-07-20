Il consiglio di Kankkunen a Pajari dopo la prima vittoria: "Ai miei tempi ci ubriacavamo!"

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Sami Pajari ha conquistato nel Rally Estonia la prima vittoria della sua carriera nella classe regina del WRC. Al volante della Toyota GR Yaris Rally1 e con Marko Salminen al suo fianco, il finlandese ha dominato il nono appuntamento della stagione 2026, comandando dall'inizio alla fine.
WRC 2026, Rally Estonia: Sami Pajari (Toyota)
Pajari ha vinto 12 delle 18 prove speciali disputate e ha preceduto di 19,5 secondi il compagno di squadra Oliver Solberg. Il successo ha reso il finlandese il sesto vincitore diverso nei primi nove rally della stagione e ha completato il particolare en plein Toyota: tutti e cinque i piloti della squadra giapponese hanno ora conquistato almeno una vittoria nel WRC 2026.
Pajari, la prima vittoria nel WRC
Per Pajari è dunque finalmente arrivato il primo successo assoluto nella categoria. Un traguardo raggiunto dopo cinque podi già conquistati nel corso della stagione e una prestazione praticamente perfetta in Estonia: ''È qualcosa di incredibile. Forse non ho ancora realizzato davvero quello che ho appena fatto. Grazie a tutti quelli che lavorano in Toyota Gazoo Racing, sono davvero felicissimo e immensamente grato per voi. Grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto'', ha dichiarato il non ancora 25enne.
Nei ringraziamenti di rito, Pajari ha sottolineato anche la sua soddisfazione per aver saputo supere alcuni momenti difficili in questo primo anno e mezzo di esperienza nella massima categoria: ''Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti quelli che mi sono stati accanto anche nei momenti difficili: questa vittoria è per voi. Infine, voglio ringraziare me stesso per non aver mollato e per averci riprovato ancora una volta. Sapevamo che sarebbe arrivata, non c'erano dubbi. Ora ce l'abbiamo fatta''.
Kankkunen: ''Ai miei tempi ci ubriacavamo''
A osservare da vicino la crescita di Pajari c'è Juha Kankkunen, vice team principal Toyota e quattro volte campione del mondo. Il finlandese ha seguito a lungo il giovane connazionale e non ha nascosto l'orgoglio per il risultato ottenuto in Estonia: ''Sono molto orgoglioso di questo risultato della squadra, soprattutto di Sami e del suo navigatore Marko. Per tutto il fine settimana è stato felice della vettura e ha guidato in modo sensazionale per conquistare la sua prima vittoria nel WRC''.
WRC 2026, Rally Estonia: Sami Pajari (Toyota)
Il veterano ha sottolineato anche la pulizia della gara di Pajari, capace di gestire la pressione senza commettere errori: ''È una sensazione fantastica. Questi rally veloci sono bellissimi perché la vittoria si decide sempre guidando. Sami ha disputato un rally davvero pulito. Tutti hanno weekend di questo tipo ogni tanto, ma è davvero difficile guidare in modo più pulito di così''. Kankkunen ha poi raccontato di non aver notato alcun cambiamento nel comportamento del pilota Toyota nemmeno dopo aver chiuso il sabato con un ampio vantaggio in classifica: ''Sono tornato in albergo con lui sul pullman della squadra sabato sera e non si poteva notare nulla di diverso. Diceva semplicemente: 'Ora dormiamo un po' e domani torniamo fuori a fare tutto di nuovo'''.
La vittoria di Pajari ha inevitabilmente riportato Kankkunen ai ricordi del suo primo successo nel WRC, arrivato 41 anni fa. E quando gli è stato chiesto come dovrebbe essere celebrata una prima vittoria nel Mondiale, il finlandese ha inizialmente preferito non rispondere. Poi ha cambiato idea: ''Ai miei tempi andavamo a cena e ci ubriacavamo per bene, e finiva lì. Però parliamo di circa 40 anni fa!'' ha raccontato ridendo.
La Toyota Celica di Kankkunen per il WRC 1995
Il vice team principal Toyota ha poi ribadito il significato personale del successo di Pajari, arrivato dopo un percorso tutt'altro che semplice: ''È un momento meraviglioso. Ci sono state lacrime e tanti denti stretti lungo il percorso, e più di una volta abbiamo dovuto tenere duro. Questa è una ricompensa fantastica per tutta la squadra''. Il Rally Estonia ha così consegnato a Pajari la prima vittoria nel WRC e a Toyota un altro risultato storico: ''Quest'anno tutti i nostri piloti hanno vinto uno o due rally - ha concluso Kankkunen - È la dimostrazione che abbiamo fatto qualcosa di giusto''.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.