Rally Estonia 2026: Pajari trionfa, Solberg fa il pieno di punti della domenica

Sami Pajari ha conquistato il suo primo successo nel WRC dominando il fine settimana del Rally Estonia 2026. Il finlandese della Toyota ha vinto 13 speciali su 18, lasciando agli avversari solo le ultime prove quando ha badato più a portare a casa la vittoria finale. Una prestazione impressionante in un appuntamento che si conferma abbonato alle prime volte: nel 2025 era stato Oliver Solberg a conquistare qui il suo primo successo nella massima categoria dei rally. Quest'anno lo svedese è stato l'unico a reggere il passo di Pajari, vincendo quattro speciali e facendo l'en plein nelle classifiche della domenica. Il podio è completato da Adrien Fourmaux, che precede Thierry Neuville, Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Nel WRC2, assenti le Lancia, vittoria per l'estone Robert Virves davanti a Teemu Suninen che in extremis torna davanti a Rhope Korhonen.

POWER STAGE E SUPER SUNDAY I punti bonus dell'ultima prova vanno dunque a Solberg, davanti a Neuville, Evans, Ogier e Takamoto Katsuta che conquista così l'unico punto di un fine settimana sfortunato che pesa nella sua rincorsa al titolo. La classifica della domenica vede ancora Solberg primo precedere Evans, Pajari, Ogier, e Fourmaux. Il weekend sorride comunque ad Evans che allunga in classifica generale, salendo a +25 su Katsuta, terzo è ora Pajari a 33 lunghezze dal leader. Prossimo appuntamento a inizio agosto con il Rally Finlandia.

RALLY ESTONIA 2026, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sami Pajari Toyota 2:31:16.5 2 Oliver Solberg Toyota +19.5 3 Adrien Fourmaux Hyundai +53.8 4 Thierry Neuville Hyundai +59.7 5 Sebastien Ogier Toyota +1:32.9 6 Elfyn Evans Toyota +2:01.0 7 Martins Sesks Ford +2:35.3 8 Esapekka Lappi Hyundai +3:02.3 9 Jon Armstrong Ford +3:28.0 10 Robert Virves Skoda +8:33.1

SS17 Il primo dei due passaggi sulla Kaariku ha visto Sami Pajari tutt'altro che remissivo. Il finlandese è stato infatti battuto solo da Oliver Solberg e per appena 4 decimi. Seguono Elfyn Evans, Thierry Neuville e Sebastien Ogier, tutti racchiusi in due secondi. Saranno questi cinque piloti a dividersi i punti della classifica Super Sunday del Rally Estonia, dato che Thierry Neuville è sesto ma a nove secondi e sembra difficile possa rientrare nella lotta. Posizioni della classifica generale del rally invariate e anche ben definite. In corso ora il secondo passaggio, valido come Power Stage.

RALLY ESTONIA 2026, CLASSIFICA DOPO SS17

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sami Pajari Toyota 2:19:59.5 2 Oliver Solberg Toyota +24.6 3 Adrien Fourmaux Hyundai +52.8 4 Thierry Neuville Hyundai +1:02.6 5 Sebastien Ogier Toyota +1:35.1 6 Elfyn Evans Toyota +2:03.6 7 Martins Sesks Ford +2:27.6 8 Esapekka Lappi Hyundai +2:59.1 9 Jon Armstrong Ford +3:20.0 10 Robert Virves Skoda +7:52.1

RALLY ESTONIA 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Giornata conclusiva del Rally Estonia 2026 tutta da disputare sui 24 km della Kaariku, prova speciale che ospita i due unici passaggi in programma oggi. Non sarà comunque una giornata banale, dato che si tratta della prova più impegnativa del weekend con una prima parte molto veloce e ricca di salti e una seconda parte più tecnica. Sami Pajari è a un passo dal primo successo in carriera e probabilmente gestirà il vantaggio, mentre gli altri protagonisti del WRC proveranno a contendesi i punti delle classifiche della domenica in ottica lotta per il mondiale.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Kääriku 1 24.39 km 11:05 10:05 SS18 Kääriku 2 (Power Stage) 24.39 km 13:15 12:15

VEDI ANCHE

Tags