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Rally Estonia 2026: Pajari trionfa, Solberg fa il pieno di punti della domenica

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39 minuti fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Estonia

Solberg batte di un soffio Pajari nel primo dei due passaggi sulla prova Kaariku
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Sami Pajari ha conquistato il suo primo successo nel WRC dominando il fine settimana del Rally Estonia 2026. Il finlandese della Toyota ha vinto 13 speciali su 18, lasciando agli avversari solo le ultime prove quando ha badato più a portare a casa la vittoria finale. Una prestazione impressionante in un appuntamento che si conferma abbonato alle prime volte: nel 2025 era stato Oliver Solberg a conquistare qui il suo primo successo nella massima categoria dei rally. Quest'anno lo svedese è stato l'unico a reggere il passo di Pajari, vincendo quattro speciali e facendo l'en plein nelle classifiche della domenica. Il podio è completato da Adrien Fourmaux, che precede Thierry Neuville, Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Nel WRC2, assenti le Lancia, vittoria per l'estone Robert Virves davanti a Teemu Suninen che in extremis torna davanti a Rhope Korhonen.

POWER STAGE E SUPER SUNDAY I punti bonus dell'ultima prova vanno dunque a Solberg, davanti a Neuville, Evans, Ogier e Takamoto Katsuta che conquista così l'unico punto di un fine settimana sfortunato che pesa nella sua rincorsa al titolo. La classifica della domenica vede ancora Solberg primo precedere Evans, Pajari, Ogier, e Fourmaux. Il weekend sorride comunque ad Evans che allunga in classifica generale, salendo a +25 su Katsuta, terzo è ora Pajari a 33 lunghezze dal leader. Prossimo appuntamento a inizio agosto con il Rally Finlandia.

RALLY ESTONIA 2026, CLASSIFICA FINALE

Pos.PilotaAutoDistacco
1Sami PajariToyota2:31:16.5
2Oliver SolbergToyota+19.5
3Adrien FourmauxHyundai+53.8
4Thierry NeuvilleHyundai+59.7
5Sebastien OgierToyota+1:32.9
6Elfyn EvansToyota+2:01.0
7Martins SesksFord+2:35.3
8Esapekka LappiHyundai+3:02.3
9Jon ArmstrongFord+3:28.0
10Robert VirvesSkoda+8:33.1

SS17 Il primo dei due passaggi sulla Kaariku ha visto Sami Pajari tutt'altro che remissivo. Il finlandese è stato infatti battuto solo da Oliver Solberg e per appena 4 decimi. Seguono Elfyn Evans, Thierry Neuville e Sebastien Ogier, tutti racchiusi in due secondi. Saranno questi cinque piloti a dividersi i punti della classifica Super Sunday del Rally Estonia, dato che Thierry Neuville è sesto ma a nove secondi e sembra difficile possa rientrare nella lotta. Posizioni della classifica generale del rally invariate e anche ben definite. In corso ora il secondo passaggio, valido come Power Stage.

RALLY ESTONIA 2026, CLASSIFICA DOPO SS17

Pos.PilotaAutoDistacco
1Sami PajariToyota2:19:59.5
2Oliver SolbergToyota+24.6
3Adrien FourmauxHyundai+52.8
4Thierry NeuvilleHyundai+1:02.6
5Sebastien OgierToyota+1:35.1
6Elfyn EvansToyota+2:03.6
7Martins SesksFord+2:27.6
8Esapekka LappiHyundai+2:59.1
9Jon ArmstrongFord+3:20.0
10Robert VirvesSkoda+7:52.1

RALLY ESTONIA 2026, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Giornata conclusiva del Rally Estonia 2026 tutta da disputare sui 24 km della Kaariku, prova speciale che ospita i due unici passaggi in programma oggi. Non sarà comunque una giornata banale, dato che si tratta della prova più impegnativa del weekend con una prima parte molto veloce e ricca di salti e una seconda parte più tecnica. Sami Pajari è a un passo dal primo successo in carriera e probabilmente gestirà il vantaggio, mentre gli altri protagonisti del WRC proveranno a contendesi i punti delle classifiche della domenica in ottica lotta per il mondiale.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS17 Kääriku 1 24.39 km 11:05 10:05
SS18 Kääriku 2 (Power Stage) 24.39 km 13:15 12:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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