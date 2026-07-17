Rally Estonia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Il weekend del Rally Estonia 2026 si propone con una formula compatta tutta racchiusa in tre giorni, shakedown compreso. La prova di riscaldamento si è svolta questa mattina e ha visto Elfyn Evans realizzare il miglior tempo a pari merito con l'altra Toyota di Sami Pajari. La competizione entrerà nel vivo poco dopo il mezzogiorno italiano, dando il via a un pomeriggio intenso con sette prove speciali in programma in meno di sette ore.

RALLY ESTONIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Raanitsa 1 21.45 km 13:03 12:03 SS2 Karaksi 1 11.97 km 13:56 12:56 SS3 Kanepi 1 17.43 km 14:49 13:49 SS4 Raanitsa 2 21.45 km 16:46 15:46 SS5 Karaksi 2 11.97 km 17:39 16:39 SS6 Kanepi 2 17.43 km 18:32 17:32 SS7 Elva linn 1.72 km 19:35 18:35

VEDI ANCHE

Tags