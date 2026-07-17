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Rally Estonia 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

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20 minuti fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Estonia

Programma compatto per il Rally Estonia: dopo lo shakedown del mattino, si parte a mezzogiorno con la prima di sette speciali
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Il weekend del Rally Estonia 2026 si propone con una formula compatta tutta racchiusa in tre giorni, shakedown compreso. La prova di riscaldamento si è svolta questa mattina e ha visto Elfyn Evans realizzare il miglior tempo a pari merito con l'altra Toyota di Sami Pajari. La competizione entrerà nel vivo poco dopo il mezzogiorno italiano, dando il via a un pomeriggio intenso con sette prove speciali in programma in meno di sette ore.

RALLY ESTONIA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS1 Raanitsa 1 21.45 km 13:03 12:03
SS2 Karaksi 1 11.97 km 13:56 12:56
SS3 Kanepi 1 17.43 km 14:49 13:49
SS4 Raanitsa 2 21.45 km 16:46 15:46
SS5 Karaksi 2 11.97 km 17:39 16:39
SS6 Kanepi 2 17.43 km 18:32 17:32
SS7 Elva linn 1.72 km 19:35 18:35
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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