WRC 2026

Rally Estonia 2026: sfida su 300 km di salti e alte velocità. Assente Lancia

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19 fa - Inizia il mini ciclo estivo dei veloci rally baltici

Il WRC riparte dalle velocissime strade baltiche: ecco protagonisti, percorso e prova speciale da non perdere
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Dopo la calda tappa sulle strade sterrate dell'Acropoli, il WRC cambia completamente volto e inaugura il tradizionale ''tour della velocità'' estivo con il Rally Estonia, nono appuntamento della stagione 2026 in programma dal 16 al 19 luglio. Le velocissime prove speciali estoni, caratterizzate da fondi sabbiosi, continui saliscendi e spettacolari salti artificiali, rappresentano uno dei banchi di prova più impegnativi del calendario, tanto da essere spesso accostate al Rally Finlandia, pur mantenendo caratteristiche tecniche ben distinte.

WRC 2025, Rally Estonia: Oliver Solberg (Toyota)

Anche quest'anno il rally proporrà un format compatto: ricognizioni concentrate tra mercoledì e giovedì, shakedown e partenza nella giornata di venerdì e conclusione domenica pomeriggio dopo circa 300 chilometri cronometrati.

I protagonisti attesi

La classifica iridata vede al comando Elfyn Evans con Scott Martin, che saranno quindi i primi a transitare sulle prove speciali del venerdì con la Toyota GR Yaris Rally1. Alle loro spalle scatteranno i compagni di squadra Takamoto Katsuta con Aaron Johnston, Sébastien Ogier con Vincent Landais, Sami Pajari con Marko Salminen e Oliver Solberg con Elliott Edmondson, vincitori dell'edizione 2025 del Rally Estonia e unici iscritti ad aver già conquistato questa gara nella sua storia nel WRC.

Hyundai Motorsport risponde con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, Adrien Fourmaux e il rientrante Esapekka Lappi insieme a Enni Mälkönen, nuovamente al via dopo l'ultima apparizione al Safari Rally Kenya di marzo. M-Sport Ford schiererà invece Josh McErlean con Eoin Treacy, Jon Armstrong con Shane Byrne e il lettone Mārtiņš Sesks affiancato da Renārs Francis.

WRC 2026, Acropoli Rally Grecia 2026: Thierry Neuville (Hyundai)

Grande interesse anche per il WRC2, dove il pubblico di casa potrà sostenere numerosi equipaggi estoni come Robert Virves, Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Enok, Egon Kaur e Joosep Ralf Nõgene. Tra i principali candidati al successo di categoria figurano però anche altri piloti scandinavi come il leader del campionato Roope Korhonen, Teemu Suninen, che vive proprio in Estonia, Emil Lindholm e Jan Solans. Non saranno invece presenti le Lancia Ypsilon Rally2.

Percorso e prova chiave

L'edizione 2026 non rivoluziona il percorso, ma introduce alcune modifiche al programma. Le prove speciali disputate il sabato nella passata stagione — Raanitsa, Karaski e Kanepi — vengono anticipate al venerdì, mentre Peipsiääre, Mustvee e Kambja traslocano al sabato. L'unica variazione significativa riguarda la prova di Otepää, che riprende in parte il tracciato del 2022 ma presenta un finale inedito.

La giornata conclusiva sarà invece più corta rispetto allo scorso anno e ruoterà interamente attorno alla prova speciale di Kääriku, lunga 24,39 km, da affrontare due volte, di cui il secondo valido come Power Stage. Kääriku rappresenta anche la prova più lunga del rally. Il primo settore è caratterizzato da lunghi rettilinei, curve velocissime e numerosi salti affrontati a pieno gas, mentre nella seconda parte il percorso diventa più stretto e tecnico, alternando tratti molto guidati a brevi sezioni asfaltate. Proprio qui si decideranno gli ultimi punti in palio del fine settimana, rendendo la speciale decisiva sia per la classifica del rally sia per quella iridata.

Rally Estonia 2026: prove speciali e orari

Venerdì 17 luglio

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS1Raanitsa 121.45 km13:0312:03
SS2Karaksi 111.97 km13:5612:56
SS3Kanepi 117.43 km14:4913:49
SS4Raanitsa 221.45 km16:4615:46
SS5Karaksi 211.97 km17:3916:39
SS6Kanepi 217.43 km18:3217:32
SS7Elva linn1.72 km19:3518:35

Sabato 18 luglio

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS8Peipsiääre 124.35 km09:5608:56
SS9Mustvee 110.67 km10:4909:49
SS10Peipsiääre 224.35 km12:1011:10
SS11Mustvee 210.67 km13:0312:03
SS12Kambja 123.74 km15:4814:48
SS13Otepää 115.16 km17:0516:05
SS14Kambja 223.74 km17:5816:58
SS15Otepää 215.16 km19:0518:05
SS16Tartu vald1.76 km20:3519:35

Domenica 19 luglio

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS17Kääriku 124.39 km11:0510:05
SS18Kääriku 2 (Power Stage)24.39 km13:1512:15

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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