Lancia al via del Rally Acropoli 2026 con ben quattro YpsilonRally2, ma Gryazin non ci sarà

Lancia si presenta al Rally Acropoli 2026 con la più ampia presenza stagionale nel WRC2. Nell'ottavo appuntamento del campionato mondiale saranno infatti quattro le Ypsilon Rally2 HF Integrale al via sugli sterrati greci, con l'obiettivo di consolidare la leadership tra i team e rilanciare l'assalto alla vetta della classifica piloti.

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A guidare la squadra ufficiale Lancia Corse HF sarà Yohan Rossel con Arnaud Dunand. Il francese occupa attualmente la seconda posizione in campionato e punta a recuperare terreno sul compagno di squadra Nikolay Gryazin, salito al comando dopo il Rally Giappone ma assente questo fine settimana. Rossel può contare anche su un buon feeling con la gara ellenica, dove in passato ha conquistato tre podi nella categoria WRC2.

Sfida tra fratelli in Grecia

Tra i motivi di interesse del fine settimana c'è anche l'esordio di Léo Rossel con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il francese, affiancato da Guillaume Mercoiret e schierato dal 2C Junior Team, lascia la Citroën C3 Rally2 utilizzata nelle prime uscite stagionali e si presenta in Grecia con gli stessi 52 punti del fratello Yohan.

La formazione del 2C Junior Team sarà completata da Conner Martell con Alessandro Gelsomino, al debutto nel WRC dopo i risultati ottenuti nel Campionato Francese Terra. La quarta Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà invece affidata a Pablo Sarrazin con Yannick Roche.

Il banco di prova dell'Acropoli

Il Rally Acropoli è tradizionalmente considerato una delle gare più dure dell'intero calendario WRC. L'edizione 2026 prevede 17 prove speciali e 323,77 chilometri cronometrati interamente su sterrato, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi. Dopo la prova spettacolo inaugurale di Atene nella serata di giovedì, gli equipaggi affronteranno sei prove speciali venerdì e altre sei sabato, prima della conclusione prevista domenica con la Wolf Power Stage di Loutraki.

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Su strade caratterizzate da fondi rocciosi, carreggiate sconnesse e un'elevata usura degli pneumatici, affidabilità meccanica, gestione delle gomme e resistenza fisica degli equipaggi potrebbero risultare decisive nella lotta per il successo.

Clément: ''Quattro Lancia al via è un segnale importante''

Il Team Principal di Lancia Corse HF, Didier Clément, ha sottolineato la crescita del programma sportivo della casa torinese: ''L'Acropolis Rally sarà il primo appuntamento del Campionato del Mondo Rally a vedere quattro Lancia al via, schierate da tre team differenti e affidate a equipaggi di alto livello. Il programma di diffusione della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale presso diverse squadre continua a progredire con grande rapidità e soddisfazione''.

Parlando dei piloti al via in Grecia, Clément ha aggiunto: ''Dal punto di vista sportivo, in quello che è considerato il rally più impegnativo della stagione sotto il profilo dell'affidabilità, Yohan Rossel e suo fratello Léo cercheranno di confermare le ottime prestazioni mostrate finora nel corso dell'anno. Pablo Sarrazin potrà beneficiare di un'eccellente posizione di partenza e mettere a frutto l'esperienza maturata qui nella passata stagione. Infine, siamo felici di dare il benvenuto nella famiglia Lancia Corse HF a Conner Martell e Alessandro Gelsomino. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel Campionato Francese Terra, affronteranno per la prima volta il Mondiale Rally e siamo orgogliosi di poterli accompagnare in questa nuova avventura''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 24/06/2026