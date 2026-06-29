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Rally Finlandia 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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30 minuti fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Finlandia

Due sole speciali, ma molto impegnative, per la giornata finale: Pajari vicino al bis dopo la vittoria in Estonia
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Dopo le emozioni e i colpi di scena di sabato, il Rally Finlandia 2026 arriva alla sua ultima giornata con un programma molto semplice: due passaggi sui 30 km della Himos-Jämsä, di cui il secondo ovviamente valido anche come Power Stage. Sami Pajari dovrà mantenere alta la concentrazione per non buttare via il secondo successo consecutivo, mentre Elfyn Evans potrebbe portare a casa un bottino pesante in ottica mondiale, dove proprio il giovane compagno di squadra potrebbe diventare ora il rivale più pericoloso.

RALLY FINLANDIA 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS19 Himos-Jämsä 1 30.02 km 10:35 09:35
SS20 Himos-Jämsä 2 (Power Stage) 30.02 km 13:15 12:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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