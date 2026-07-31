Rally Finlandia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Si riparte con Ogier leader dopo un venerdì segnato dal maltempo che ha condizionato la classifica

Sono otto le prove speciali previste nel sabato del Rally Finlandia 2026, con un classico programma che prevede due giri identici tra mattina e pomeriggio. Si riparte con Sebastien Ogier al comando, seguito dalle Toyota di Elfyn Evans, Sami Pajari e Oliver Solberg. Dopo i colpi di scena di venerdì, attenzione al meteo che potrebbe giocare ancora un ruolo fondamentale sul risultato.

RALLY FINLANDIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Parkkola 1 16.76 km 08:01 07:01 SS12 Päijälä 1 10.55 km 09:42 08:42 SS13 Västilä 1 19.10 km 10:36 09:36 SS14 Leustu 1 16.44 km 12:05 11:05 SS15 Parkkola 2 16.76 km 15:01 14:01 SS16 Päijälä 2 10.55 km 16:42 15:42 SS17 Västilä 2 19.10 km 17:36 16:36 SS18 Leustu 2 16.44 km 19:05 18:05

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