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Rally Finlandia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

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19 fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Finlandia

Si riparte con Ogier leader dopo un venerdì segnato dal maltempo che ha condizionato la classifica
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Sono otto le prove speciali previste nel sabato del Rally Finlandia 2026, con un classico programma che prevede due giri identici tra mattina e pomeriggio. Si riparte con Sebastien Ogier al comando, seguito dalle Toyota di Elfyn Evans, Sami Pajari e Oliver Solberg. Dopo i colpi di scena di venerdì, attenzione al meteo che potrebbe giocare ancora un ruolo fondamentale sul risultato.

RALLY FINLANDIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS11 Parkkola 1 16.76 km 08:01 07:01
SS12 Päijälä 1 10.55 km 09:42 08:42
SS13 Västilä 1 19.10 km 10:36 09:36
SS14 Leustu 1 16.44 km 12:05 11:05
SS15 Parkkola 2 16.76 km 15:01 14:01
SS16 Päijälä 2 10.55 km 16:42 15:42
SS17 Västilä 2 19.10 km 17:36 16:36
SS18 Leustu 2 16.44 km 19:05 18:05
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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