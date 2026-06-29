Rally Grecia: weekend complicato per le Lancia Ypsilon Rally2 sugli sterrati dell'Acropoli

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Il Rally Grecia ha confermato la propria reputazione di essere una delle gare più dure dell'intero calendario WRC. Oltre 320 chilometri cronometrati, temperature elevate e prove speciali estremamente selettive hanno messo a dura prova equipaggi e vetture, rendendo particolarmente impegnativo il fine settimana di Lancia Corse HF.
WRC 2026, Rally Grecia: Leo Rossel (Lancia Ypsilon Rally2 HF)
Il miglior risultato per la Casa italiana è arrivato grazie a Léo Rossel con Guillaume Mercoiret, che hanno portato la Ypsilon Rally2 HF Integrale al sesto posto finale dopo una gara regolare e priva di errori. Alle loro spalle hanno chiuso Pablo Sarrazin con Yannick Roche, settimi al traguardo e autori del miglior risultato della loro giovane carriera nel WRC2. Un bilancio che permette di raccogliere dati importanti sullo sviluppo della vettura su fondo sterrato, ma che sul piano sportivo lascia inevitabilmente un po' di amaro in bocca.
I ritiri pesano sulla classifica
Le maggiori speranze di risultato erano affidate a Yohan Rossel con Arnaud Dunand, protagonisti nelle fasi iniziali della gara prima di essere costretti al ritiro nella decima prova speciale a causa di un problema al motore. Fuori dai giochi anche Conner Martell con Alessandro Gelsomino, impegnati nel loro debutto mondiale con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. L'equipaggio è stato costretto ad abbandonare la gara dopo un cappottamento avvenuto nella PS14. Fortunatamente né il pilota né il navigatore hanno riportato conseguenze fisiche.
I ritiri e l'assenza di risultati di vertice complicano anche la situazione nella classifica WRC2. Dopo l'appuntamento greco, infatti, i piloti Lancia si trovano a inseguire Roope Korhonen, leader con 64 punti, e Alejandro Cachón, secondo a quota 61. Leo Rossel sale a quota 60, Nikolay Gryazin - assente in Grecia - è fermo a 56 punti, mentre Yohan Rossel chiude il terzetto con 52.
Verso il Rally di Roma Capitale
Nonostante il risultato complessivo non abbia rispettato le aspettative della vigilia, in casa Lancia si sottolineano i progressi compiuti dalla Ypsilon Rally2 HF Integrale sugli sterrati rispetto alle prime uscite stagionali.
Ora l'attenzione si sposta sul FIA European Rally Championship, con il prossimo appuntamento in programma al Rally Roma Capitale. Sulle prove speciali italiane saranno presenti sia Yohan Rossel sia Nikolay Gryazin, chiamati a rilanciare le ambizioni della squadra e ad esaltare gli appassionati italiani.
Le parole del team principal: ''Speravamo in un risultato migliore''
Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha dichiarato al termine della gara: ''L'Acropolis Rally è uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione sia per i meccanici sia per gli equipaggi. Ci sono molti motivi di soddisfazione, anche se speravamo in un risultato migliore. Dopo l'intenso lavoro di sviluppo svolto in seguito al Rally Portogallo, abbiamo compiuto importanti progressi su questa superficie''.
WRC 2026, Rally Grecia: Pablo Sarrazin (Lancia Ypsilon Rally2 HF)
Il manager francese ha poi aggiunto: ''Yohan Rossel ha dimostrato di aver fatto un ulteriore passo avanti nonostante lo svantaggio di partire come primo equipaggio WRC2 sulle prove speciali. Purtroppo un problema al motore ha interrotto la sua gara proprio mentre stava esprimendo un ottimo potenziale. Léo Rossel ha migliorato costantemente il proprio ritmo, Pablo Sarrazin ha ottenuto il miglior risultato mondiale della sua carriera e Conner Martell ha impressionato alla sua prima apparizione a questo livello''.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.