Rally Estonia 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo lo show di Sami Pajari nel venerdì del Rally Estonia 2026, il programma di oggi sarà un vero banco di prova per tutti. Sono quasi 150 i chilometri cronometrati sulle nove speciali, con prove differenti tra il giro del mattino e quello del pomeriggio a rendere ancora più insidioso ciò che attende gli equipaggi. Sarà interessante capire se Elfyn Evans risalirà la classifica dopo le difficoltà di ieri che lo hanno portato ai margini della zona punti, anche se distanti pochi secondi dal sesto psoto occupato da Martins Sesks. Tornerà in gara Takamoto Katsuta, dopo il ritiro avvenuto dopo la foratura patita nella SS6.

RALLY ESTONIA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Peipsiääre 1 24.35 km 09:56 08:56 SS9 Mustvee 1 10.67 km 10:49 09:49 SS10 Peipsiääre 2 24.35 km 12:10 11:10 SS11 Mustvee 2 10.67 km 13:03 12:03 SS12 Kambja 1 23.74 km 15:48 14:48 SS13 Otepää 1 15.16 km 17:05 16:05 SS14 Kambja 2 23.74 km 17:58 16:58 SS15 Otepää 2 15.16 km 19:05 18:05 SS16 Tartu vald 1.76 km 20:35 19:35

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