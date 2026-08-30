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Rally Paraguay 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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30 minuti fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Paraguay

Cinque prove speciali separano Pajari dal terzo successo consecutivo che lo renderebbe sempre più il principale rivale di Evans
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Ultima giornata del Rally Paraguay 2026 tutt'altro che banale, con cinque prove speciali e quasi 70 km cronometrati. Sami Pajari la comincia con 24 secondi di margine su Hayden Paddon e la concreta possibilità di conquistare la terza vittoria consecutiva. Dietro Adrien Fourmaux continuerà a spingere e può togliere punti preziosi ad Elfyn Evans: interessante sarà capire se il gallese resterà cauto come sabato o punterà a un buon bottino nelle classifiche della domenica. Graduatorie queste ultime a cui ambiranno anche i delusi del fine settimana, a partire da Sebastien Ogier e Thierry Neuville ritirati venerdì e rientrati in gara ieri.

RALLY PARAGUAY 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS18 Encarnación 1 10.21 km 07:05 12:05
SS19 Artigas 1 19.63 km 08:38 13:38
SS20 Artigas Oeste 8.44 km 10:51 15:51
SS21 Artigas 2 19.63 km 11:43 16:43
SS22 Encarnación 2 (Power Stage) 10.21 km 14:15 19:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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