Rally Paraguay 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata del Rally Paraguay 2026 tutt'altro che banale, con cinque prove speciali e quasi 70 km cronometrati. Sami Pajari la comincia con 24 secondi di margine su Hayden Paddon e la concreta possibilità di conquistare la terza vittoria consecutiva. Dietro Adrien Fourmaux continuerà a spingere e può togliere punti preziosi ad Elfyn Evans: interessante sarà capire se il gallese resterà cauto come sabato o punterà a un buon bottino nelle classifiche della domenica. Graduatorie queste ultime a cui ambiranno anche i delusi del fine settimana, a partire da Sebastien Ogier e Thierry Neuville ritirati venerdì e rientrati in gara ieri.

RALLY PARAGUAY 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS18 Encarnación 1 10.21 km 07:05 12:05 SS19 Artigas 1 19.63 km 08:38 13:38 SS20 Artigas Oeste 8.44 km 10:51 15:51 SS21 Artigas 2 19.63 km 11:43 16:43 SS22 Encarnación 2 (Power Stage) 10.21 km 14:15 19:15

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