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Rally Paraguay 2026: Pajari controlla, Evans e Fourmaux rincorrono Paddon

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12 minuti fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Paraguay

Le prime due prove del sabato non cambiano la classifica, ma si accorciano i distacchi tra i primi
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La temuta pioggia non è per ora arrivata sugli equipaggi in gara al Rally Paraguay, rendendo meno rischiosa una giornata di per sé già molto impegnativa. Le prime due speciali del sabato sono state vinte da Elfyn Evans e Adrien Fourmaux: i due stanno cercando di ricucire sulla coppia di testa dopo gli imprevisti di ieri. A rischiare maggiormente è Hayden Paddon, secondo con un vantaggio su Evans che si è ridotto da 44 a 34 secondi, anche se il gallese nella SS10 per sua stessa ammissione ha guidato con più prudenza. Più tranquillo Sami Pajari che, procedendo a buon ritmo, ha portato il suo vantaggio sul pilota della Hyundai a 21 secondi, mantenendo a distanza di sicurezza gli altri rivali.

Nonostante qualche rischio, Josh McErlean mantiene per ora salda la quinta posizione, ma alle sue spalle si avvicina Oliver Solberg che ha ancora una cinquantina di secondi da recuperare. Tra di loro resiste al momento Diego Dominguez, leader del WRC2 sempre con 40 secondi su Gus Greenstmih, l'unico che sta reggendo il ritmo del paraguaiano. Le due Lancia di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin viaggiano sempre attorno alla decima posizione di classe, con l'obbiettivo realistico al momento puntato attorno all'ottava posizione, distante circa un minuto. Sono rientrati in gara i ritirati illustri di ieri, ossia Sebastien Ogier, Thierry Neuville e Takamoto Katsuta: per questi ultimi due, tra l'altro, da registrare un testacoda quasi identico nella SS10 (video sotto). Poco dopo le 15 ora italiana verranno affrontate le ultime due prove del giro mattutino, con un occhio rivolto sempre al cielo.

RALLY PARAGUAY 2026,CLASSIFICA DOPO SS10

Pos.PilotaAutoDistacco
1Sami PajariToyota1:47:31.7
2Hayden PaddonHyundai+21.0
3Elfyn EvansToyota+55.4
4Adrien FourmauxHyundai+1:41.4
5Joshua McErleanFord+2:45.6
6Diego DominguezToyota+3:19.2
7Oliver SolbergToyota+3:36.7
8Gus GreensmithToyota+4:02.8
9Marco BulaciaToyota+4:47.3
10Fabrizio ZaldivarSkoda+5:14.0

RALLY PARAGUAY 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Dopo un venerdì in cui è successo letteralmente di tutto, il Rally Paraguay 2026 riparte con una seconda giornata altrettanto dura. Diminuiscono leggermente i chilometri cronometrati, oggi sono 135, ma il percorso rimane molto selettivo e la classifica potrebbe venire ancora ribaltata. Non se lo augura sicuramente Sami Pajari, salito al comando nelle ultime speciali di ieri con un piccolo margine su un ottimo Hayden Paddon. Il finlandese insegue la terza vittoria consecutiva che lo avvicinerebbe ulteriormente a Elfyn Evans in classifica generale. Il gallese al momento è terzo dopo essere stato particolarmente penalizzato da una foratura sulla prova più lunga del pomeriggio.

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS9 Bella Vista 1 21.15 km 08:19 13:19
SS10 Bella Vista Sur 1 10.95 km 09:12 14:12
SS11 Hohenau 1 19.40 km 10:05 15:05
SS12 Trinidad 1 14.82 km 11:02 16:02
SS13 Bella Vista 2 21.15 km 14:16 19:16
SS14 Bella Vista Sur 2 10.95 km 15:09 20:09
SS15 Hohenau 2 19.40 km 16:05 21:05
SS16 Trinidad 2 14.82 km 17:02 22:02
SS17 Encarnación Costanera 3.10 km 18:05 23:05
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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