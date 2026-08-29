Rally Paraguay 2026: Pajari controlla, Evans e Fourmaux rincorrono Paddon

La temuta pioggia non è per ora arrivata sugli equipaggi in gara al Rally Paraguay, rendendo meno rischiosa una giornata di per sé già molto impegnativa. Le prime due speciali del sabato sono state vinte da Elfyn Evans e Adrien Fourmaux: i due stanno cercando di ricucire sulla coppia di testa dopo gli imprevisti di ieri. A rischiare maggiormente è Hayden Paddon, secondo con un vantaggio su Evans che si è ridotto da 44 a 34 secondi, anche se il gallese nella SS10 per sua stessa ammissione ha guidato con più prudenza. Più tranquillo Sami Pajari che, procedendo a buon ritmo, ha portato il suo vantaggio sul pilota della Hyundai a 21 secondi, mantenendo a distanza di sicurezza gli altri rivali.

Nonostante qualche rischio, Josh McErlean mantiene per ora salda la quinta posizione, ma alle sue spalle si avvicina Oliver Solberg che ha ancora una cinquantina di secondi da recuperare. Tra di loro resiste al momento Diego Dominguez, leader del WRC2 sempre con 40 secondi su Gus Greenstmih, l'unico che sta reggendo il ritmo del paraguaiano. Le due Lancia di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin viaggiano sempre attorno alla decima posizione di classe, con l'obbiettivo realistico al momento puntato attorno all'ottava posizione, distante circa un minuto. Sono rientrati in gara i ritirati illustri di ieri, ossia Sebastien Ogier, Thierry Neuville e Takamoto Katsuta: per questi ultimi due, tra l'altro, da registrare un testacoda quasi identico nella SS10 (video sotto). Poco dopo le 15 ora italiana verranno affrontate le ultime due prove del giro mattutino, con un occhio rivolto sempre al cielo.

RALLY PARAGUAY 2026,CLASSIFICA DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sami Pajari Toyota 1:47:31.7 2 Hayden Paddon Hyundai +21.0 3 Elfyn Evans Toyota +55.4 4 Adrien Fourmaux Hyundai +1:41.4 5 Joshua McErlean Ford +2:45.6 6 Diego Dominguez Toyota +3:19.2 7 Oliver Solberg Toyota +3:36.7 8 Gus Greensmith Toyota +4:02.8 9 Marco Bulacia Toyota +4:47.3 10 Fabrizio Zaldivar Skoda +5:14.0

RALLY PARAGUAY 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Dopo un venerdì in cui è successo letteralmente di tutto, il Rally Paraguay 2026 riparte con una seconda giornata altrettanto dura. Diminuiscono leggermente i chilometri cronometrati, oggi sono 135, ma il percorso rimane molto selettivo e la classifica potrebbe venire ancora ribaltata. Non se lo augura sicuramente Sami Pajari, salito al comando nelle ultime speciali di ieri con un piccolo margine su un ottimo Hayden Paddon. Il finlandese insegue la terza vittoria consecutiva che lo avvicinerebbe ulteriormente a Elfyn Evans in classifica generale. Il gallese al momento è terzo dopo essere stato particolarmente penalizzato da una foratura sulla prova più lunga del pomeriggio.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Bella Vista 1 21.15 km 08:19 13:19 SS10 Bella Vista Sur 1 10.95 km 09:12 14:12 SS11 Hohenau 1 19.40 km 10:05 15:05 SS12 Trinidad 1 14.82 km 11:02 16:02 SS13 Bella Vista 2 21.15 km 14:16 19:16 SS14 Bella Vista Sur 2 10.95 km 15:09 20:09 SS15 Hohenau 2 19.40 km 16:05 21:05 SS16 Trinidad 2 14.82 km 17:02 22:02 SS17 Encarnación Costanera 3.10 km 18:05 23:05

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