WRC 2026

Rally Paraguay 2026: la gara più lunga dell’anno vale il match point per Toyota

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7 minuti fa - Previsti quasi 360 km su un percorso profondamente rinnovato

Dopo quattro settimane il WRC torna in azione: Ogier difende il successo del 2025, Toyota può conquistare il titolo Costruttori
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Dopo quattro settimane di pausa, il WRC torna in azione con il Rally Paraguay, undicesimo appuntamento della stagione 2026 in programma dal 27 al 30 agosto. La gara sudamericana, entrata per la prima volta nel calendario iridato lo scorso anno, rappresenta il primo di due appuntamenti consecutivi in Sud America: il prossimo sarà il Rally Cile.

WRC 2026, Rally Finlandia: Sami Pajari (Toyota)

Pajari insegue Evans, Toyota vede il titolo Costruttori

A guidare la classifica Piloti è Elfyn Evans, che arriva in Paraguay con 30 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sami Pajari. Il finlandese ha conquistato le ultime due gare del campionato e proverà a prolungare la sua striscia positiva, mentre Evans dovrà difendere la leadership in una fase decisiva della stagione: sono ancora 140 i punti complessivamente disponibili nel 2026. A difendere il successo ottenuto nella prima edizione del Rally Paraguay sarà Sébastien Ogier, affiancato nuovamente da Vincent Landais.

La Casa giapponese schiera cinque vetture ufficiali. Il Rally Paraguay sarà un appuntamento fondamentale per la corsa al titolo Costruttori. Toyota GAZOO Racing WRT può infatti conquistare matematicamente il campionato già in questo weekend, a condizione di ottenere almeno sette punti in più rispetto a Hyundai. La casa coreana schiererà tre vetture: a fianco dei titolari Thierry Neuville e Adrien Fourmaux c'è il ritorno di Hayden Paddon, al via con John Kennard, al primo impegno ufficiale dal Rally Giappone dello scorso maggio. Infine, M-Sport Ford sarà presente con solo due Rally1, affidate ai titolari Josh McErlean e John Armstrong.

Grande attenzione anche alla sfida in WRC2, sempre molto combattuto quest'anno, dove sono 25 gli equipaggi iscritti. In testa al campionato ci sono Robert Virves e Jakko Viilo su Škoda, mentre tra i protagonisti attesi figurano Alejandro Cachón con Borja Rozada su Toyota e le Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ufficiali affidate a Nikolay Gryazin con Konstatin Aleksandrov e Yohan Rossel con Arnaud Dunand. Il Paraguay potrà contare inoltre su due piloti di casa particolarmente attesi: Fau Zaldívar, al volante di una Škoda, e Diego Domínguez, su Toyota.

Un percorso lungo e impegnativo

Con 357,64 chilometri cronometrati, il Rally Paraguay sarà la gara più lunga del WRC 2026 disputata finora, superando anche i 333,82 chilometri del Safari Rally Kenya. Il percorso propone un mix di prove su terra rossa scorrevole e sezioni più tecniche immerse nella vegetazione. Il fondo è generalmente morbido e permette velocità elevate, ma la situazione può cambiare rapidamente con il passaggio delle vetture. Solchi profondi, pietre esposte soprattutto nel secondo passaggio e improvvisi cambiamenti del fondo rappresentano alcune delle principali insidie per gli equipaggi. A complicare ulteriormente la situazione potrebbe essere il meteo: in caso di pioggia, la terra argillosa può trasformarsi rapidamente in una superficie molto scivolosa, modificando sensibilmente il livello di aderenza.

WRC 2025, Rally Paraguay: Thierry Neuville (Hyundai)

Il percorso è stato inoltre profondamente rivisto rispetto alla prima edizione. Già lo shakedown di giovedì sarà nuovo per gli equipaggi, con una prova di 5,6 chilometri ricavata da una parte della Carmen del Paraná dello scorso anno, ma affrontata in senso inverso. Anche la giornata di venerdì, con quasi 154 km cronometrati, presenta diverse modifiche. La Cambyreta è stata allungata di 5,95 chilometri grazie all'inserimento di nuovi tratti, mentre Nueva Alborada presenta modifiche sia nella parte iniziale sia in quella finale. La Yerbateras, invece, è stata ampliata con una nuova sezione di 3,88 chilometri. Sabato, su 135 km saranno protagoniste anche diverse prove nuove o profondamente modificate, tra cui Bella Vista Sur e Trinidad. La giornata si chiuderà con la prova spettacolo Encarnación Costanera, mentre domenica (68 km) debutteranno le nuove configurazioni di Encarnación e Artigas Oeste. La prova Artigas è stata invece modificata, mantenendo poco più della metà del tracciato utilizzato nel 2025.

La prova speciale chiave

Una delle prove da tenere maggiormente sotto osservazione sarà la Cambyreta, lunga 24,65 chilometri e disputata due volte nel corso della giornata di venerdì. Pur non essendo una prova completamente nuova, il tracciato è stato modificato con l'inserimento di diversi tratti che ne hanno aumentato la lunghezza. Gli equipaggi dovranno quindi dedicare particolare attenzione alle ricognizioni e alla stesura delle note.

WRC 2025, Rally Paraguay: Adrien Fourmaux (Hyundai)

La Cambyreta aveva già rappresentato una delle prove più difficili della prima edizione del Rally Paraguay. Nel 2025 alcuni passaggi particolarmente compressi avevano provocato problemi a diversi protagonisti: sulla Hyundai di Ott Tänak si erano staccati i tergicristalli, Takamoto Katsuta aveva accusato una foratura con la Toyota e il copilota di Josh McErlean, Eoin Treacy, aveva perso le note durante uno dei passaggi più impegnativi. Una prova che potrebbe quindi tornare a fare la differenza, soprattutto nel secondo passaggio, quando il fondo sarà inevitabilmente più scavato e le pietre maggiormente esposte.

Rally Paraguay 2026: prove speciali e orari

Venerdì 28 agosto

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS1Cambyreta 124.65 km09:0314:03
SS2Nueva Alborada 115.66 km09:5614:56
SS3Yerbateras 134.08 km10:4915:49
SS4Autodromo 12.50 km11:5016:50
SS5Cambyreta 224.65 km14:1919:19
SS6Nueva Alborada 215.66 km15:1220:12
SS7Yerbateras 234.08 km16:0521:05
SS8Autodromo 22.50 km17:1822:18

Sabato 29 agosto

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS9Bella Vista 121.15 km08:1913:19
SS10Bella Vista Sur 110.95 km09:1214:12
SS11Hohenau 119.40 km10:0515:05
SS12Trinidad 114.82 km11:0216:02
SS13Bella Vista 221.15 km14:1619:16
SS14Bella Vista Sur 210.95 km15:0920:09
SS15Hohenau 219.40 km16:0521:05
SS16Trinidad 214.82 km17:0222:02
SS17Encarnación Costanera3.10 km18:0523:05

Domenica 30 agosto

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS18Encarnación 110.21 km07:0512:05
SS19Artigas 119.63 km08:3813:38
SS20Artigas Oeste8.44 km10:5115:51
SS21Artigas 219.63 km11:4316:43
SS22Encarnación 2 (Power Stage)10.21 km14:1519:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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