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Rally Paraguay 2026: Katsuta svetta nello shakedown, oggi pomeriggio il via

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2 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Paraguay

Rally al via nel primo pomeriggio italiano, subito un programma decisamente impegnativo
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La prima giornata del Rally Paraguay 2026 metterà subito a dura prova gli equipaggi, con quattro prove speciali da ripetere due volte per un totale di quasi 154 km cronometrati. Tra questi spiccano i 34 della Yerbateras, ma attenzione anche alla Cambyreta che apre i due giri: nella scorsa edizione provocò non pochi problemi (e danni) alle vetture e quest'anno si presenta più lunga di quasi 6 km, con alcuni tratti inediti. Nello shakedown andato in scena giovedì sera, miglior tempo per la Toyota di Takamoto Katsuta davanti alla Hyundai di Hayden Paddon.

RALLY PARAGUAY 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS1 Cambyreta 1 24.65 km 09:03 14:03
SS2 Nueva Alborada 1 15.66 km 09:56 14:56
SS3 Yerbateras 1 34.08 km 10:49 15:49
SS4 Autodromo 1 2.50 km 11:50 16:50
SS5 Cambyreta 2 24.65 km 14:19 19:19
SS6 Nueva Alborada 2 15.66 km 15:12 20:12
SS7 Yerbateras 2 34.08 km 16:05 21:05
SS8 Autodromo 2 2.50 km 17:18 22:18
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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