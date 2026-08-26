Lancia al Rally Paraguay: caccia a punti pesanti per le classifiche iridate del WRC2

Il WRC torna in Sud America per l'undicesimo appuntamento della stagione e Lancia Corse HF si prepara ad affrontare il Rally Paraguay con Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, insieme a Yohan Rossel e Arnaud Dunand. Entrambi gli equipaggi saranno al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il rally, in programma dal 27 al 30 agosto nella regione di Itapúa, rappresenta la seconda presenza del Paraguay nel calendario del WRC dopo il debutto dello scorso anno. Encarnación sarà ancora una volta il centro dell'evento, che proporrà 22 prove speciali e 357,64 chilometri cronometrati interamente su terra.

WRC 2026: Nikolay Gryazin (Lancia)

Gryazin e Rossel conoscono già le caratteristiche degli sterrati paraguaiani. Nella prima edizione iridata del 2025, Rossel aveva chiuso al secondo posto in WRC2, mentre Gryazin aveva conquistato la terza posizione. Un anno dopo, Gryazin occupa la sesta posizione nella classifica WRC2 con 56 punti, mentre Rossel è settimo con 52. Al comando c'è l'estone Robert Virves con 100 punti. Il Rally Paraguay rappresenta quindi un'occasione importante per entrambi per raccogliere punti e rilanciare le proprie ambizioni nella fase decisiva del campionato.

Lancia in lotta per il titolo Team

La sfida in Paraguay avrà un peso importante anche per Lancia Corse HF. La squadra occupa infatti la seconda posizione nella classifica Team WRC2 con 195 punti e insegue Toksport WRT a 40 lunghezze di distacco. Dopo l'appuntamento paraguaiano resteranno ancora tre rally da disputare. Ogni risultato sarà quindi fondamentale nella lotta per il campionato, così come per la classifica individuale di Gryazin e Rossel.

Il percorso dell'Itapúa metterà a dura prova equipaggi e vetture. Le prove alternano tratti veloci e sezioni più tecniche, con un fondo generalmente morbido e scorrevole che può però cambiare rapidamente durante i passaggi. Il terreno tende a scavarsi con il transito delle vetture, creando solchi profondi e modificando il livello di aderenza. Anche la polvere potrà rappresentare un fattore determinante in condizioni asciutte, mentre la pioggia rischia di trasformare completamente il carattere delle prove. Adattare rapidamente assetto, pneumatici e stile di guida alle condizioni sarà quindi uno degli elementi chiave per ottenere un risultato positivo.

357 chilometri di insidiosi sterrati

Il Rally Paraguay sarà la gara più lunga del WRC 2026 finora disputata, con 357,64 chilometri cronometrati distribuiti su 22 prove speciali. La giornata più impegnativa sarà quella di venerdì, con otto prove e circa 153 chilometri cronometrati. Sabato sono previste nove prove per circa 135 chilometri, mentre domenica il programma si chiuderà con cinque prove speciali e 68 chilometri cronometrati.

WRC 2026, Rally Portogallo: Yohan Rossel (Lancia)

Per Lancia sarà anche un'importante occasione di sviluppo per la Ypsilon Rally2 HF Integrale, al suo primo anno di partecipazione al WRC. La vettura ha già affrontato condizioni e superfici molto diverse nel corso della stagione e potrà accumulare ulteriore esperienza su uno degli sterrati più particolari del calendario. Gryazin e Rossel arrivano inoltre all'appuntamento dopo una preparazione specifica. I due equipaggi hanno completato una sessione di test su strade con caratteristiche simili a quelle che troveranno in gara, lavorando in particolare sulla preparazione della vettura per le condizioni attese in Paraguay.

“Abbiamo scoperto il Rally Paraguay lo scorso anno e siamo rimasti tutti piacevolmente sorpresi dalla qualità della sua organizzazione. È un rally su terra dal carattere unico, con un percorso particolare e condizioni estremamente impegnative - ha spiegato Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF - Gryazin e Aleksandrov, insieme a Rossel e Dunand, si sono preparati al meglio per questa sfida, completando proprio in questi giorni una sessione di test molto produttiva su strade simili a quelle che affronteranno in gara. Ora sono pronti a dare il massimo”.

Gli obiettivi della squadra sono chiari: “Vogliamo dimostrare la competitività e la velocità della nostra Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e conquistare punti preziosi nella nostra lotta per il titolo mondiale Team. Ogni risultato sarà inoltre fondamentale per Gryazin e Aleksandrov, che sono ancora in corsa per un posto sul podio finale e possono continuare a puntare ai titoli mondiali WRC2 Piloti e Navigatori” ha concluso Clément.

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