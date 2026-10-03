Rally Italia Sardegna 2026: Solberg scavalca Neuville e sogna il colpo iridato!

Il sabato del Rally Italia Sardegna 2026 gira tutto in favore di Oliver Solberg. Lo svedese ha realizzato i migliori tempi nelle SS9 e 10 e completato la rimonta sulle Hyundai, scavalcando Thierry Neuville di due secondi. Un risultato che sarebbe fondamentale per il pilota della Toyota che inizierebbe la domenica virtualmente a -4 da Elfyn Evans, un distacco colmabile con i punti in palio nell'ultima giornata. Bisognerà vedere innanzitutto come andrà il pomeriggio, ma ormai solo Neuville o un evento avverso possono togliere a Solberg i 25 punti del primo posto.

Il terzo in classifica è infatti lontano quasi 40 secondi ed è Sebastien Ogier. Il francese deve guardarsi le spalle dal ritorno di Adrien Fourmaux che, dopo essere stato rallentato da una foratura nella prima speciale, ha subito scavalcato Sami Pajari e si è portato a 17 secondi dal nove volte iridato. Dal canto suo, Pajari non sembra in grado di aumentare le sue speranze iridate, rimanendo lontano dalle prestazioni dei primi. Alle sue spalle troviamo Evans che, anche dalle sue dichiarazioni, pare rassegnato a tenersi il sesto posto e a giocarsi poi tutto con i punti della domenica. Nel WRC2, Rhope Korhonen mantiene una decina di secondi su Gus Greensmith. Giro pomeridiano, importantissimo, dalle 14:31.

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, CLASSIFICA SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Oliver Solberg Toyota 2:04:00.9 2 Thierry Neuville Hyundai +2.7 3 Sebastien Ogier Toyota +39.9 4 Adrien Fourmaux Hyundai +57.3 5 Sami Pajari Toyota +1:15.5 6 Elfyn Evans Toyota +1:57.7 7 Joshua McErlean Ford +2:49.4 8 Takamoto Katsuta Toyota +4:52.7 9 Jon Armstrong Ford +5:01.3 10 Martins Sesks Ford +5:38.0

WRC 2206, Rally Italia Sardegna: Thierry Neuville (Hyundai)

SS8 Il sabato del Rally Italia Sardegna 2026 inizia subito con un colpo di scena. Adrien Fourmaux è l'ennesima vittima di una foratura in questo weekend e vede svanire la possibilità di proseguire una lotta tutta Hyundai con Thierry Neuville per la prima posizione. Il francese ha perso un minuto, crollando in quinta posizione. Il belga, al contrario, continua a volare e ha ottenuto il miglior tempo, portando a 14 secondi il margine su Oliver Solberg.

Disaster for Adrien and Alex 😬 Solberg now moves up to P2 👀#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/zWjOW85Egg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 3, 2026

L'inconveniente di Fourmaux aiuta Solberg che guadagna una posizione, riducendo a 12 punti il gap virtuale su Elfyn Evans, sempre sesto e molto prudente nelle prove. Il figlio di Petter comincia a credere nella rimonta iridata, ma non sarà facile avere la meglio sullo scatenato Neuville. Dietro, Sami Pajari sembra più in difficoltà e perde ancora terreno su Sebastien Ogier, ora terzo in graduatoria. Da segnalare il ritiro di Dani Sordo che ha lamentato dolori al costato, conseguenza dell'impatto avuto durante lo shakedown di giovedì. Lo spagnolo ha ipotizzato la possibile frattura di una costola. Novità anche nel WRC2, dove Rhope Korhonen scavalca Gus Greensmith in testa, mentre Roberto Daprà è quarto. Il programma è in ritardo rispetto ai piani originali di circa 20 minuti, con la SS9 in partenza attorno alle 9:30.

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, CLASSIFICA SS8

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 1:38:59.4 2 Oliver Solberg Toyota +14.4 3 Sebastien Ogier Toyota +44.2 4 Sami Pajari Toyota +55.1 5 Adrien Fourmaux Hyundai +1:01.0 6 Elfyn Evans Toyota +1:26.8 7 Joshua McErlean Ford +2:01.2 8 Takamoto Katsuta Toyota +4:05.8 9 Jon Armstrong Ford +4:14.6 10 Martins Sesks Ford +4:25.2

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

La seconda giornata del Rally Sardegna 2026 è la più impegnativa del fine settimana: come ieri, tre prove da ripetere due volte tra mattina e pomeriggio, ma il totale dei chilometri cronometrati sale a 123. Si riparte con le due Hyundai di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux al comando separate da appena 4 decimi. Oliver Solberg segue a 12 secondi e proverà a scavalcarli per mettere pressione a Elfyn Evans, attualmente sesto dopo una prima giornata in cui non ha corso rischi gestendo il vantaggio in classifica generale. Il terzo contendente al titolo, Sami Pajari, è al momento quinto.

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 1 24,14 km 08:01 SS9 Coiluna - Loelle 1 24,83 km 09:11 SS10 Solorche' 1 12,86 km 10:07 SS11 Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 2 24,14 km 14:31 SS12 Coiluna - Loelle 2 24,83 km 15:41 SS13 Solorche' 2 12,86 km 16:37

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