Rally Italia Sardegna 2026: Sordo picchia nello shakedown! Oggi pomeriggio la prima speciale

Il Rally Italia Sardegna 2026 scatta con l'antipasto del giovedì, rappresentato dalla prova speciale alla Ittiri Arena in programma nel pomeriggio. La competizione entrerà poi nel vivo venerdì, con un programma che prevede sei prove speciali tra mattina e pomeriggio per un totale di quasi 120 km cronometrati. Nello shakedown disputato nella mattina di giovedì, miglior tempo per Oliver Solberg davanti all'altra Toyota di Takamoto Katsuta. Parte in salita il weekend di Dani Sordo, al rientro sulla terza Hyundai: lo spagnolo è andato largo in una curva verso sinistra, picchiando e danneggiando la sospensione posteriore. Qui sotto il video dell'incidente e dei danni riportati:

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 1 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SSS1 Ittiri Arena Show 2,21 km 16:05

Venerdì 2 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Tula - Erula 1 18,77 km 08:01 SS3 Su Filigosu - Lerno 1 17,83 km 09:01 SS4 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 1 23,23 km 10:08 SS5 Tula - Erula 2 18,77 km 14:31 SS6 Su Filigosu - Lerno 2 17,83 km 15:31 SS7 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 2 23,23 km 16:38

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