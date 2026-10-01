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Rally Italia Sardegna 2026: Sordo picchia nello shakedown! Oggi pomeriggio la prima speciale

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4 ore fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Italia

Parte con una prova spettacolo l'edizione 2026 del Rally Italia, decisivo per l'assegnazione del titolo Piloti
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Il Rally Italia Sardegna 2026 scatta con l'antipasto del giovedì, rappresentato dalla prova speciale alla Ittiri Arena in programma nel pomeriggio. La competizione entrerà poi nel vivo venerdì, con un programma che prevede sei prove speciali tra mattina e pomeriggio per un totale di quasi 120 km cronometrati. Nello shakedown disputato nella mattina di giovedì, miglior tempo per Oliver Solberg davanti all'altra Toyota di Takamoto Katsuta. Parte in salita il weekend di Dani Sordo, al rientro sulla terza Hyundai: lo spagnolo è andato largo in una curva verso sinistra, picchiando e danneggiando la sospensione posteriore. Qui sotto il video dell'incidente e dei danni riportati:

RALLY ITALIA SARDEGNA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 1 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora
SSS1 Ittiri Arena Show 2,21 km 16:05

Venerdì 2 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora
SS2 Tula - Erula 1 18,77 km 08:01
SS3 Su Filigosu - Lerno 1 17,83 km 09:01
SS4 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 1 23,23 km 10:08
SS5 Tula - Erula 2 18,77 km 14:31
SS6 Su Filigosu - Lerno 2 17,83 km 15:31
SS7 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 2 23,23 km 16:38
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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