WRC2 2026

Lancia Corse in Cile da Campione del Mondo: Gryazin cerca la rimonta in WRC2

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3 ore fa - Dopo il titolo Team, Lancia insegue quello Piloti

Dopo il titolo Team conquistato in Paraguay, Lancia torna in azione in Cile con Rossel e Gryazin che può ancora puntare al titolo
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Lancia Corse HF torna in azione nel WRC da neo Campione del Mondo Team WRC2. Dopo il titolo conquistato al Rally Paraguay, la squadra italiana affronta il Rally Cile Biobío con gli equipaggi titolari formati da Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov e Yohan Rossel-Arnaud Dunand.

WRC 2026, Rally Paraguay: la festa Lancia

Per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà il dodicesimo appuntamento della stagione, ma soprattutto una nuova occasione per confermare i progressi compiuti nel corso dell'anno. Con il titolo Team già al sicuro, l'attenzione si sposta ora sulle classifiche individuali.

Gryazin ancora in corsa per il titolo

La situazione più interessante riguarda Nikolay Gryazin. Il pilota con passaporto bulgaro occupa attualmente il quarto posto nella classifica WRC2 con 66 punti, mentre il leader Robert Virves è a quota 100. Il distacco è importante, ma non ancora decisivo. Dopo il Rally Cile resteranno infatti da disputare il Rally Italia Sardegna e il Rally Arabia Saudita (sul quale si sta ancora ragionando sulla possibilità di sostituirlo a causa delle tensioni in Medio Oriente), lasciando ancora a Gryazin la possibilità matematica di recuperare terreno e giocarsi il titolo nelle ultime tre gare della stagione.

Il margine di errore sarà però ridotto. Per questo il Rally Cile rappresenta un appuntamento particolarmente importante per Gryazin, chiamato a sfruttare ogni opportunità per avvicinarsi alla vetta e mantenere aperta la corsa al campionato. In Cile, il russo-bulgaro ha già collezionato due secondi posti tra le WRC2 nelle ultime due edizioni del rally. Anche Rossel potrà essere protagonista della lotta in WRC2. Il francese è settimo con 60 punti e affronterà il rally cileno, da lui vinto nell'edizione del 2024 sempre tra le Rally2, con l'obiettivo di aggiungere un risultato importante al proprio bilancio stagionale.

Una nuova sfida per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il Rally Cile Biobío propone 16 prove speciali per 311,18 chilometri cronometrati su terra. Le strade della regione del Biobío alternano tratti veloci e scorrevoli a sezioni più tecniche e strette, con le foreste a fare da cornice al percorso. Nebbia, pioggia e umidità possono rappresentare ulteriori difficoltà, modificando rapidamente il livello di aderenza e la visibilità. La precisione nelle note e la capacità di adattarsi alle condizioni del fondo saranno quindi fondamentali.

WRC 2026: Yohan Rossel (Lancia)

L'edizione 2026 presenta inoltre un percorso profondamente rinnovato: circa il 51% del chilometraggio complessivo è stato modificato rispetto alle precedenti edizioni, con nuove configurazioni per Turquía, Nuevo Rere e Hualqui e l'introduzione della prova di Carampangue. Per Lancia sarà quindi anche un ulteriore banco di prova per la Ypsilon Rally2 HF Integrale, dopo le esperienze maturate sui diversi fondi sterrati affrontati durante la stagione.

Clément punta sui due equipaggi

Il Team Principal di Lancia Corse HF Didier Clément sottolinea il momento positivo della squadra dopo il titolo conquistato in Paraguay e guarda al Cile con l'obiettivo di confermare le prestazioni mostrate dalla vettura: ''Dopo aver conquistato il titolo mondiale Team una decina di giorni fa in Paraguay e aver dimostrato il potenziale della nostra Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, il nostro obiettivo sarà chiaramente quello di essere protagonisti con i nostri due equipaggi in un rally nel quale hanno spesso ottenuto ottime prestazioni in passato''.

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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