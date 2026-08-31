Rally Paraguay: Lancia conquista il titolo Team WRC2

Il Rally Paraguay 2026 consegna a Lancia Corse HF il titolo mondiale Team WRC2. La squadra italiana ha conquistato matematicamente il campionato al termine dell'undicesimo appuntamento del WRC, al primo anno di partecipazione ufficiale del progetto Lancia nel Mondiale Rally.

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

Il risultato arriva al termine di un Rally Paraguay particolarmente impegnativo, disputato su oltre 358 chilometri cronometrati nella regione di Itapúa. Le prove veloci e tecniche hanno presentato un fondo molto variabile, che con il passaggio delle vetture è diventato progressivamente più scavato. Polvere e condizioni meteorologiche mutevoli hanno aggiunto ulteriori difficoltà alla gestione del rally.

Gryazin e Rossel fuori dal podio in Paraguay

La gara non è stata priva di problemi per i due equipaggi ufficiali Lancia. Yoahn Rossel e il navigatore Arnaud Dunand hanno dovuto affrontare già nella prima giornata alcune difficoltà legate agli pneumatici, che ne hanno condizionato il ritmo. Problemi simili hanno interessato anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov nel corso del fine settimana. Entrambi gli equipaggi sono però riusciti a gestire le difficoltà e a portare le due vetture al traguardo, conquistando punti importanti per la classifica Team.

Gryazin chiude così il Rally Paraguay al quinto posto e sale a quota 66 punti nella classifica WRC2, mentre Rossel è sesto e raggiunge quota 64. Al comando del campionato resta Robert Virves, nonostante il ritiro in Paraguay, con 100 punti. Con tre appuntamenti ancora da disputare, la lotta per il titolo Piloti rimane quindi aperta, mentre Lancia può già concentrarsi sulla parte finale della stagione con il campionato Team assicurato.

Un primo anno da campioni

La conquista del titolo rappresenta il principale risultato del primo anno di Lancia Corse HF nel FIA World Rally Championship. La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha affrontato nel corso della stagione terreni e condizioni molto differenti, permettendo alla squadra di accumulare esperienza e dati utili allo sviluppo della vettura. Il successo nel campionato Team arriva dopo una stagione nella quale Gryazin e Rossel hanno rappresentato stabilmente il progetto Lancia in WRC2, contribuendo con i loro risultati alla classifica della squadra.

WRC 2026, Rally Isole Canarie: Yohan Rossel (Lancia)

Per Lancia Corse HF resta ora da completare la stagione, con altri tre appuntamenti in calendario e l'obiettivo di proseguire il lavoro sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale e cercare nuovi risultati nelle classifiche individuali: “È stato un rally estremamente impegnativo e le forature ci hanno impedito di ottenere il risultato che ci eravamo prefissati, nonostante il ritmo fosse presente sia per Nikolay sia per Yohan, come hanno dimostrato per tutto il fine settimana - ha spiegato Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF - Conquistare questo titolo per Lancia Corse HF è comunque motivo di grande orgoglio. Ora tutti i nostri pensieri sono rivolti al Cile, dove torneremo al via con entrambi gli equipaggi”.

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